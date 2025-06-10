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Bugün maç var mı? 10 Haziran 2025 Salı maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? 10 Haziran 2025 Salı maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Haziran 2025 Salı günü birçok karşılaşma olacak. Avustralya - Uruguay, Arjantin - Senegal, Japonya - Endonezya, ABD - Portekiz gibi maçlar bugün oynananacak. İşte günün maçları ve saatleri...

Futbolu yakından takip edenler 10 Haziran Salı günü maçları araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan maçlar için heyecan oldukça yüksek seviyededir. 10 Haziran Salı günü EFA Dostluk Kupası Final maçları ekrana gelecek.

Bu akşam 2026 Dünya Kupası Eleme Maçları, Kings Dünya Kupası oynanacak. 10 Haziran Salı günü oynanacak maçlar için heyecan dorukta. 

Bugün maç var mı? 10 Haziran 2025 Salı maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

11:30 - Avustralya - Uruguay (UEFA Dostluk Kupası 7'ncilik Maçı)

12:00 - Arjantin - Senegal (UEFA Dostluk Kupası 5'incilik Maçı)

13:35 - Japonya - Endonezya (2026 Dünya Kupası Eleme)

14:00 - Çin - Bahreyn (2026 Dünya Kupası Eleme)

14:00 - Güney Kore - Kuveyt (2026 Dünya Kupası Eleme)

15:00 - Fransa - Japonya (UEFA Dostluk Kupası 3'üncülük Maçı)

Bugün maç var mı? 10 Haziran 2025 Salı maç programı belli oldu - 2. Resim

16:45 - Kırgızistan - BAE (2026 Dünya Kupası Eleme)

16:45 - Özbekistan - Katar (2026 Dünya Kupası Eleme)

17:30 - ABD - Portekiz (UEFA Dostluk Kupası Final)

19:00 - İran - Kuzey Kore (2026 Dünya Kupası Eleme)

19:00 - Azerbaycan - Macaristan (Hazırlık Maçı)

20:00 - İsveç - Cezayir (Hazırlık Maçı)

20:00 - Maç 1 (Kings Dünya Kupası)

21:00 - Maç 2 (Kings Dünya Kupası)

21:15 - Filistin - Umman (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:15 - Suudi Arabistan - Avustralya (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:15 - Ürdün - Irak (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - Finlandiya - Polonya (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - Hollanda - Malta (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - Letonya - Arnavutluk (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - Romanya - Güney Kıbrıs (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - San Marino - Avusturya (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - Sırbistan - Andorra (2026 Dünya Kupası Eleme)

21:45 - İngiltere - Senegal (Hazırlık Maçı)

22:00 - Maç 3 (Kings Dünya Kupası)

23:00 - Maç 4 (Kings Dünya Kupası)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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