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Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Belçika ile Galler arasında oynanacak. Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi merakla araştırılmaya başlandı.

Performans düşüşü yaşayan Belçika, kendi sahasında çıkacağı mücadelede mutlak galibiyet hedefliyor. FIFA sıralamasında dünyanın en güçlü sekizinci takımı konumunda yer alan Belçika, kadrosunda Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi deneyimli yıldızlara sahip olmasına rağmen son sekiz resmi maçta yalnızca bir galibiyet alabildi.

Kuzey Makedonya karşısında alınan 1-1’lik beraberlik, Rudi Garcia’nın öğrencilerinde moral kaybına yol açtı. Takımın başında Ocak ayından bu yana görev yapan Fransız teknik adam, taraftarlara umut vaat ediyor.

Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J - 1. Resim

BELÇİKA - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda heyecan dorukta. Belçika ile Galler’in karşı karşıya geleceği kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde.

Belçika - Galler maçı TV 8,5 kanalında izlenebilecek. Ayrıca dijital yayın platformu Exxen de müsabakayı canlı olarak yayınlayacak.

Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J - 2. Resim

BELÇİKA - GALLER MAÇI CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika - Galler maçı canlı yayın bilgileri birçok izleyici tarafından takip ediliyor. Maçı TV 8,5 ekranlarından şifresiz olarak izlemek mümkün olacak. Exxen platformu ise üyelik sahibi olan tüm izleyenlere Belçika - Galler maçını naklen aktaracak.

Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J - 3. Resim

BELÇİKA - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası’na katılma mücadelesinde oldukça kritik bir öneme sahip olanBelçika - Galler maçı 9 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Brüksel’deki karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

Ev sahibi Belçika, teknik direktör Rudi Garcia yönetiminde kazanarak moral bulmak isterken, rakibi Galler ise Craig Bellamy liderliğinde yakaladığı yükselişi zorlu deplasmanda da sürdürmenin peşinde.

Belçika - Galler maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup J - 4. Resim

BELÇİKA - GALLER MUHTEMEL İLK 11

Belçika: Matz Sels, Thomas Meunier, Wout Faes, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku, Jeremy Doku

Galler: Karl Darlow, Connor Roberts, Joe Rodon, Ben Davies, Jay Dasilva, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Brennan Johnson, Liam Cullen, Sorba Thomas, Kieffer Moore

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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