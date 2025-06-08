Türkiye - İspanya maçı ne zaman, nerede oynanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Türkiye - İspanya maçı ne zaman, nerede oynanacak merakla araştırılmaya başlandı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında mücadele edecek A Milli Takımımız, Eylül ayında zorlu bir fikstürle sahaya çıkıyor. Gözler, millilerin iç sahadaki ilk büyük sınavı olan İspanya maçına çevrilmiş durumda. EURO 2024’ün son şampiyonu olan güçlü rakibimiz İspanya ile oynanacak mücadele futbolseverler için büyük önem taşıyor.

Türkiye - İspanya maçı ne zaman nerede oynanacak sorusu gündemde yerini aldı. A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk maçına Tiflis'te Gürcistan ile çıkacak. Ardından ise İspanya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kritik sınavlarından biri olan Türkiye - İspanya karşılaşmasının tarihi belli oldu. Zorlu E Grubu'nda mücadele edecek olan Ay-Yıldızlılar grup aşamasındaki ilk iç saha maçında güçlü rakibi İspanya’yı ağırlayacak.

7 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak Türkiye - İspanya maçı saat 21.45’te başlayacak.

Karşılaşma hem grup sıralamasını şekillendirecek hem de Türkiye'nin Dünya Kupası hedefi açısından son derece mühim.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-Yıldızlı ekibimiz İspanya’yı Konya’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ağırlayacak. Daha önce pek çok unutulmaz milli maça ev sahipliği yapan stadyum, A Milli Takım için bir kez daha sahne olacak.

Konya’daki statta bugüne kadar 8 maça çıkan milliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Taraftarın coşkulu desteği ve geçmişteki unutulmaz zaferlerin yaşandığı atmosfer, milli takımın moralini Türkiye - İspanya maçında üst seviyeye çıkaracak.

EURO 2016 yolunda İzlanda karşısında alınan kritik galibiyet ve EURO 2020 öncesi Fransa’ya karşı kazanılan tarihi zafer gibi pek çok başarı Konya'daki statta yaşandı. Türkiye’nin bu kez de İspanya karşısında sahadan güçlü bir sonuçla ayrılması umut ediliyor.

FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ TÜRKİYE MAÇLARI

4 Eylül 2025, Perşembe

Gürcistan – Türkiye | Saat: 20:00 | Stadyum: Boris Paichadze Ulusal Stadyumu – Tiflis

Gürcistan – Türkiye | Saat: 20:00 | Stadyum: Boris Paichadze Ulusal Stadyumu – Tiflis 7 Eylül 2025, Pazar

Türkiye – İspanya | Saat: 21:45 | Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu – Konya

11 Ekim 2025, Cumartesi

Bulgaristan – Türkiye | Saat: 21:45

Bulgaristan – Türkiye | Saat: 21:45 14 Ekim 2025, Salı

Türkiye – Gürcistan | Saat: 21:45

Türkiye – Gürcistan | Saat: 21:45 15 Kasım 2025, Cumartesi

Türkiye – Bulgaristan | Saat: 20:00

Türkiye – Bulgaristan | Saat: 20:00 18 Kasım 2025, Salı

İspanya – Türkiye | Saat: 21:45