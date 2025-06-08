Türkiye-Arnavutluk U21 hazırlık maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Türkiye-Arnavutluk canlı izleme yayın bilgileri netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 15:37 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 15:37 - Güncelleme:

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Arnavutluk U21 takımıyla karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu 8 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak mücadeleye ev sahipliği yapacak. Türkiye-Arnavutluk U21 hazırlık maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman merak ediliyor.

Genç milliler teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde çıktıkları son maçta Karadağ karşısında 1-1’lik skorla sahadan ayrılmıştı. Bu kez kırmızı-beyazlı ekip, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yetenekli genç oyuncuların performansı, milli takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Türkiye U21-Arnavutluk U21 karşılaşmasının hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. TÜRKİYE-ARNAVUTLUK U21 MAÇI HANGİ KANALDA? Türkiye Ümit Milli Takımı’nın Arnavutluk U21 ile oynayacağı hazırlık maçı ASpor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma ücretsiz olacak. İlgili Haber Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda! TÜRKİYE-ARNAVUTLUK U21 MAÇI NE ZAMAN? Türkiye U21 ile Arnavutluk U21 takımları 8 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabaka, genç millilerin yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz yönetiminde sahaya çıkacağı önemli bir hazırlık maçı olacak. Karadağ karşısında alınan beraberliğin ardından kırmızı-beyazlı ekip, bu maçta galibiyet hedefliyor. Taraftarlar ve futbolseverler, genç yeteneklerin sahadaki performansını merakla bekliyor. İlgili Haber Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri TÜRKİYE-ARNAVUTLUK U21 MAÇI ADAY KADROSU Türkiye U21 takımında kalede Emre Bilgin, Deniz Ertaş, Jankat Yılmaz yer alırken; savunma hattında Ayberk Karapo, Furkan Demir, Baran Moğultay, Ali Şahin Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Serkan Emrecan Terzi, Hamza Güreler, Efe Sarıkaya görev alacak. Orta sahada ise Yunus Emre Konak, Eyüp Aydın, İzzet Çelik, Ali Habeşoğlu, Emir Bars, Sami Satılmış, Ege Bilsel, Baran Ali Gezek, Burak İnce, Emre Demir bulunuyor. Forvet hattında Semih Kılıçsoy, Engin Poyraz, Efe Yıldırım, Melih Bostan mücadele edecek. İlgili Haber Almanya-Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan