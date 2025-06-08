Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 10:36 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 10:46 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’nin ardından Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve tarihi belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Amerika kampı kapsamında ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta ABD’ye 2-1 galip gelen ay-yıldızlı ekip, bu kez Meksika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Meksika maçının yayın saati, kanalı ve detayları ise şimdiden yoğun şekilde araştırılıyor. TÜRKİYE-MEKSiKA MAÇI NE ZAMAN? Türkiye A Milli Takımı’nın bir sonraki rakibi, dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Meksika olacak. 2026 Dünya Kupası hazırlık süreci doğrultusunda oynanacak bu özel karşılaşma, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde yapılacak. TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA? Heyecanla beklenen Türkiye-Meksika mücadelesi, Türkiye saati ile 10 Haziran Salı gününü 11 Haziran’a bağlayan gece saat 04.00’te başlayacak. TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA? A Milli Takım’ın Meksika karşısındaki bu zorlu sınavı, 11 Haziran Çarşamba günü TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.Yayın saatinin gece yarısı olması nedeniyle karşılaşma, Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak. İlgili Haber Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin tüm maçları 2025 Portekiz-İspanya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu! Uluslar Ligi finali ne zaman hangi kanalda? 3 dakikada nakavt ettik! A Milli Takım özel maçta deplasmanda ABD'yi mağlup etti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi