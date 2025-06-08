Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!

Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’nin ardından Meksika ile oynayacağı hazırlık maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve tarihi belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, Amerika kampı kapsamında ikinci maçına çıkıyor. İlk maçta ABD’ye 2-1 galip gelen ay-yıldızlı ekip, bu kez Meksika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Meksika maçının yayın saati, kanalı ve detayları ise şimdiden yoğun şekilde araştırılıyor. 

TÜRKİYE-MEKSiKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Takımı’nın bir sonraki rakibi, dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Meksika olacak. 2026 Dünya Kupası hazırlık süreci doğrultusunda oynanacak bu özel karşılaşma, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kentinde yapılacak. 

Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda! - 1. Resim

TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Türkiye-Meksika mücadelesi, Türkiye saati ile 10 Haziran Salı gününü 11 Haziran’a bağlayan gece saat 04.00’te başlayacak. 

Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda! - 2. Resim

TÜRKİYE-MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım’ın Meksika karşısındaki bu zorlu sınavı, 11 Haziran Çarşamba günü TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.Yayın saatinin gece yarısı olması nedeniyle karşılaşma, Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'ndan kritik ipucu! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeri - HaberlerAleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeriYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor! Bursa'da ortaya çıktı, nesli tehdit altında - HaberlerYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor!Dilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri - HaberlerDilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeriRusların pürüzsüz cildinin sırrı! Karamuk meyvesi ile bebek gibi cilde sahip olun - HaberlerRusların pürüzsüz cildinin sırrı! Karamuk meyvesi ile bebek gibi cilde sahip olunBalık tutarken bu yöntemleri kullananlar dikkat! Dünyaca ünlü isim uyardı: Tarif edilemeyecek kadar korkunç - HaberlerBalık tutarken bu yöntemleri kullananlar dikkat!Babalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor? - HaberlerBabalar günü hediye fikirleri! Haziran'ın kaçında kutlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...