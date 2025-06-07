Portekiz-İspanya maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 belli oldu! Uluslar Ligi finali ne zaman hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 23:54 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 23:54 - Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi’nde 2024-2025 sezonunun finali için geri sayım sona erdi. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği dev karşılaşmada Portekiz ile İspanya şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. Şampiyonluk maçının detayları, karşılaşmanın yayın saati ve ekran bilgileri netleşti. Portekiz-İspanya maçı canlı yayın bilgileri belli olurken Uluslar Ligi finali ne zaman hangi kanalda soruları gündemde yerini aldı.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve Bayern Münih'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım doğrudan şampiyon olacak. Portekiz-İspanya maçında düdüğü İsviçreli hakem Sandro Scharer çalacak. PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Uluslar Ligi’nde sezonun şampiyonunu belirleyecek Portekiz - İspanya final karşılaşması, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Avrupa’nın iki önemli futbol ülkesinin kozlarını paylaşacağı kritik mücadele Portekiz-İspanya maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı dijital ortamda takip etmek isteyen izleyiciler için ise Exxen platformu diğer yayın alternatifi olacak. PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? Uluslararası arenada büyük heyecana sahne olan UEFA Uluslar Ligi’nin 2024-2025 sezon finali 8 Haziran Pazar günü oynanacak. Almanya’nın Münih kentinde yer alan Allianz Arena’da düzenlenecek olan büyük final, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Final karşılaşması tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım doğrudan şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Aynı günün erken saatlerinde, üçüncülük mücadelesi için Almanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya - Fransa maçı ise Stuttgart'taki MHP Arena’da saat 16.00’da başlayacak. İlgili Haber 2026 Dünya Kupası eleme maçları nerede izlenir, maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak? PORTEKİZ - İSPANYA MUHTEMEL İLK 11 Portekiz: Diogo Costa – João Neves, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes – Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes – Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto İspanya: Unai Simón – Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella – Pedri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams İlgili Haber Milli maç hangi kanalda belli oldu ABD - Türkiye ilk 11 maç kadrosu açıklandı! ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE İZLENİR? UEFA Uluslar Ligi'nin 2024-2025 sezon finali, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından biri. Final karşılaşması 8 Haziran Pazar akşamı Almanya’nın dünyaca ünlü stadyumu Allianz Arena’da oynanacak. Uluslar Ligi finali Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak ve gecenin sonunda şampiyon belli olacak. Final maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. İlgili Haber Milli maçlar ne zaman? Türkiye'nin tüm maçları 2025

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan