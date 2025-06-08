Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 15:15 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 15:38 - Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi 2025’in heyecanla beklenen üçüncülük karşılaşmasında Almanya ve Fransa, turnuvanın bronz madalyası için karşı karşıya gelecek. İki güçlü futbol devi, 8 Haziran Pazar günü Almanya’nın Stuttgart kentindeki Stuttgart Arena’da kozlarını paylaşacak. Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

ALMANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Uluslar Ligi 2025 üçüncülük mücadelesinde Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya - Fransa maçı futbolseverlere TV8 ekranlarından ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı ve şifresiz olarak sunulacak. Geniş kitleler tarafından izlenmesi beklenen Almanya - Fransa maçı her iki takımın da prestij ve puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Maçı izlemek isteyenler belirtilen platformları tercih ederek karşılaşmayı canlı takip edebilecek. ALMANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Almanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşması 8 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele Almanya’nın Stuttgart kentindeki Stuttgart Arena’da saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Slovakya’dan Ivan Kruzliak üstlenecek. İki Avrupa futbol devi yarı finalde yaşadıkları yenilgilerin ardından maçı kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı amaçlıyor. Taraftarlar için oldukça çekişmeli geçmesi beklenen bu karşılaşma heyecan dolu anlara sahne olacak. İlgili Haber Portekiz-İspanya final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı! ALMANYA FRANSA MUHTEMEL İLK 11 Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Anton, Mittelsadt, Gross, Goretzka, Sane, Wirtz, Gnabry, Füllkrug Fransa: Maignan, Gusto, Bade, Hernandez, Digne, Tchouameni, Rabiot, Kolo Muani, Cherki, Thuram, Mbappe İlgili Haber Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanlar VNL karşılaşması

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan