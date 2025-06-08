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Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün!
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UEFA Uluslar Ligi 2025’in heyecanla beklenen üçüncülük karşılaşmasında Almanya ve Fransa, turnuvanın bronz madalyası için karşı karşıya gelecek. İki güçlü futbol devi, 8 Haziran Pazar günü Almanya’nın Stuttgart kentindeki Stuttgart Arena’da kozlarını paylaşacak. Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

ALMANYA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 2025 üçüncülük mücadelesinde Almanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Almanya - Fransa maçı futbolseverlere TV8 ekranlarından ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı ve şifresiz olarak sunulacak.

Geniş kitleler tarafından izlenmesi beklenen Almanya - Fransa maçı her iki takımın da prestij ve puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Maçı izlemek isteyenler belirtilen platformları tercih ederek karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Almanya-Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün! - 1. Resim

ALMANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya ile Fransa arasındaki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük karşılaşması 8 Haziran 2025 Pazar günü oynanacak. Mücadele Almanya’nın Stuttgart kentindeki Stuttgart Arena’da saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemliğini Slovakya’dan Ivan Kruzliak üstlenecek. İki Avrupa futbol devi yarı finalde yaşadıkları yenilgilerin ardından maçı kazanarak turnuvayı üçüncü sırada tamamlamayı amaçlıyor. Taraftarlar için oldukça çekişmeli geçmesi beklenen bu karşılaşma heyecan dolu anlara sahne olacak.

Almanya-Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler belli oldu, Uluslar Ligi Üçüncülük maçı bugün! - 2. Resim

ALMANYA FRANSA MUHTEMEL İLK 11

Almanya: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Anton, Mittelsadt, Gross, Goretzka, Sane, Wirtz, Gnabry, Füllkrug

Fransa: Maignan, Gusto, Bade, Hernandez, Digne, Tchouameni, Rabiot, Kolo Muani, Cherki, Thuram, Mbappe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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