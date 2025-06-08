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Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Çin ile kritik bir maça çıkıyor. İlk etapta 3’te 3 yapan Filenin Sultanları’nın ev sahibi Çin ile karşılaşması 8 Haziran Pazar günü saat 14.30'da oynanacak. Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda ve şifresiz izleme yeri belli olurken maç kadrosu da belli oldu.

Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak ediliyor. Maç saati ve yayın bilgileri Türk voleybolunun gururu Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin (VNL) ilk haftasında fırtına gibi esiyor. Fransa, Tayland ve Polonya’yı mağlup ederek 3’te 3 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile karşılşacak. 8 Haziran Pazar günü oynanacak bu zorlu mücadele, voleybol severleri ekran başına kilitleyecek. 

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Çin voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak. Ayrıca TRT Spor Yıldız Youtube kanalından da maç yayını ekrana gelecek.

TRT Spor, Filenin Sultanları’nın VNL maçlarını geleneksel olarak naklen yayınlayarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştırıyor.

Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri - 1. Resim

ÇİN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Çin-Türkiye voleybol maçı, Çin’in Pekin Ulusal Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye’den canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız, maçı televizyon üzerinden naklen yayınlanacak. Uluslararası izleyiciler için ise Volleyball World TV, maçı yayınlıyor.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Çin voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak. Pekin ile Türkiye arasında 5 saatlik zaman farkı bulunurken maç, Çin yerel saatiyle 19.30’da başlıyor. Karşılaşma, VNL 2025’in ilk haftasının kapanış maçı olurken ve Filenin Sultanları’nın Çin etabındaki son sınavını verecek. 3'te 3 yapan Filenin Sultanları, Çin maçıyla ilk haftayı namağlup tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye Çin voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç saati ve yayın bilgileri - 2. Resim

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI MAÇ KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular:  Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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