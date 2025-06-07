Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı! Sıradaki rakip Çin
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'yla karşılaştı. 2-2'lik beraberliğe gelen maç son sete kaldı, millilerimiz maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
SIRADAKİ RAKİP ÇİN
Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 3'te 3'le başlayan Filenin Sultanları, dördüncü müsabakasında yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz