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Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı! Sıradaki rakip Çin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları 3&#039;te 3 yaptı! Sıradaki rakip Çin
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü maçında Polonya'yla karşılaştı. 2-2'lik beraberliğe gelen maç son sete kaldı, millilerimiz maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 3'te 3'le başlayan Filenin Sultanları, dördüncü müsabakasında yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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