Türkiye Uluslar Ligi'nden elendi mi? Uluslar Ligi final maçı bu akşam!

UEFA Uluslar Ligi'nin 2024/25 sezonunda B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı grubu ikinci sırada tamamladı. Grubun son maçında Karadağ’a mağlup olan Türkiye, Galler’in İzlanda karşısında aldığı galibiyetle liderlik şansını kaybetmişti. Türkiye Uluslar Ligi'nden elendi mi sorusu ise merakla araştırılıyor.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı. Galler ise namağlup şekilde 12 puanla liderliği elde ederek doğrudan A Ligi’ne yükseldi.

06 Eylül 2024: Galler 0-0 Türkiye

09 Eylül 2024: Türkiye 3-1 İzlanda

11 Ekim 2024: Türkiye 1-0 Karadağ

14 Ekim 2024: İzlanda 2-4 Türkiye

16 Kasım 2024: Türkiye 0-0 Galler

19 Kasım 2024: Karadağ 3-1 Türkiye

Grupta alınan sonuçların ardından lider Galler direkt A Ligi bileti alırken, Türkiye için kader play-off maçlarında belirlendi.

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TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PLAY-OFFLARDA ZAFER KAZANDI

UEFA Uluslar Ligi kuralları gereği B Ligi’nde grup ikincileri ile A Ligi’nde grubu üçüncü tamamlayan takımlar arasında play-off sistemi uygulanıyor. Bu sistemde Türkiye, Macaristan ile eşleşti. İlk karşılaşma 20 Mart 2025’te İstanbul’da oynandı ve Türkiye sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İkinci maç ise 23 Mart 2025’te Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynandı. Ay-Yıldızlı ekip deplasmanda da etkileyici bir performans göstererek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye iki maç sonunda toplamda 6-1’lik skorla rakibini eledi ve UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi başardı.