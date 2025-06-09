İtalya - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup I

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden İtalya Milli Takımı, gruptaki üçüncü sınavında Moldova’yı ağırlayacak. İtalya - Moldova maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayaca belli oldu.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda sahne alacak İtalya - Moldova karşılaşması futbolseverlerin ilgi odağında. İtalya'nın Norveç mağlubiyetinden sonra galibiyet hedeflediği İtalya - Moldova maçı dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Mapei Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, Exxen aboneleri tarafından internet üzerinden canlı şekilde takip edilebilecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler Exxen platform üyeliğiyle maça erişebilecek.

İTALYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gruptaki üçüncü maçlarına çıkacak olan İtalya ile Moldova 9 Haziran Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. İtalya - Moldova maçı Türkiye saatiyle bu akşam saat 21.45’te başlayacak.

Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen İtalya, taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı hedefliyor. İki maçta da puan alamayan Moldova ise zorlu deplasmandan en azından 1 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İTALYA - MOLDOVA MUHTEMEL İLK 11

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Ranieri, Alessandro Bastoni, Andrea Cambiaso, Davide Frattesi, Samuele Ricci, Sandro Tonali, Destiny Udogie, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui

Moldova: Cristian Avram, Sergiu Plătică, Veaceslav Posmac, Vadim Baboglo, Victor Mudrac, Oleg Reabciuk, Mihail Caimacov, Nichita Moțpan, Vadim Rață, Artur Ioniță, Ion Nicolaescu