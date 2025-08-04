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Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı
Futbol, Hazırlık Maçı, Liverpool, Athletic Bilbao, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz azırlık döneminde maç heyacanı devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı bugün oynanacak. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala son durumlarını bilmek isteyen takımlar hazırlık maçında eksikliklerini görme fırsatı yakalayacak. Peki, Bugün maç var mı? İşte 4 Ağustos maç programı...

Yaz hazırlık dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçları arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı - 1. Resim

Hem yerel hem de uluslararası kulüplerin hazırlık karşılamaları, yeni sezon öncesi son durumlarını öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Bugünkü maç programı belli oldu.

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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV ve  Liverpool - Athletic Bilbao  hazırlık maçı oynanacak.

14:00 Daegu 0-5 Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok

19:00 Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı TRT Spor

Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı - 3. Resim

19:00 Unirea Slobozia - Otelul Romanya Liga 1 Tuttur TV

20:00 Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV

Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı - 4. Resim

20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Tuttur TV

20:00 Hvidovre IF - AC Horsens Danimarka 1. Ligi Tuttur TV

Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı - 5. Resim

21:00 Varazdin - ND Gorica Hirvatistan 1. Ligi Tuttur TV

21:30 Rapid Bükreş - Botosani Romanya Liga 1 Tuttur TV

22:00 Hearts - Aberdeen İskoçya Premier Lig S Sport Plus

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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