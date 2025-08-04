Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı
Yaz azırlık döneminde maç heyacanı devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı bugün oynanacak. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala son durumlarını bilmek isteyen takımlar hazırlık maçında eksikliklerini görme fırsatı yakalayacak. Peki, Bugün maç var mı? İşte 4 Ağustos maç programı...
Yaz hazırlık dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçları arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
Hem yerel hem de uluslararası kulüplerin hazırlık karşılamaları, yeni sezon öncesi son durumlarını öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Bugünkü maç programı belli oldu.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Bu akşam Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV ve Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı oynanacak.
14:00 Daegu 0-5 Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok
19:00 Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı TRT Spor
19:00 Unirea Slobozia - Otelul Romanya Liga 1 Tuttur TV
20:00 Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV
20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Tuttur TV
20:00 Hvidovre IF - AC Horsens Danimarka 1. Ligi Tuttur TV
21:00 Varazdin - ND Gorica Hirvatistan 1. Ligi Tuttur TV
21:30 Rapid Bükreş - Botosani Romanya Liga 1 Tuttur TV
22:00 Hearts - Aberdeen İskoçya Premier Lig S Sport Plus