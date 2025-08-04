Bugün maç var mı? 4 Ağustos maç programı

Yaz hazırlık dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçları arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Hem yerel hem de uluslararası kulüplerin hazırlık karşılamaları, yeni sezon öncesi son durumlarını öğrenmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Bugünkü maç programı belli oldu.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV ve Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı oynanacak.

14:00 Daegu 0-5 Barcelona hazırlık maçı Yayın Yok

19:00 Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı TRT Spor

19:00 Unirea Slobozia - Otelul Romanya Liga 1 Tuttur TV

20:00 Umea - Falkenbergs İsveç Superettan Tuttur TV

20:00 Göteborg - Degerfors İsveç Allsvenskan Tuttur TV

20:00 Hvidovre IF - AC Horsens Danimarka 1. Ligi Tuttur TV

21:00 Varazdin - ND Gorica Hirvatistan 1. Ligi Tuttur TV

21:30 Rapid Bükreş - Botosani Romanya Liga 1 Tuttur TV

22:00 Hearts - Aberdeen İskoçya Premier Lig S Sport Plus