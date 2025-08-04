Liverpool - Athletic Bilbao maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? Maç şifresiz yayınlanacak!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avrupa'nın iki önemli takımı, Liverpool ve Athletic Bilbao hazırlık maçında mücadeleye çıkacak. Merakla beklenen karşılaşma için heyecanlı bekleyiş başladı. Liverpool - Athletic Bilbao maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir, maç saat kaçta başlayacak gibi sorular ise futbolseverlerin gündeminde yerini buldu.
Premier League temsilcisi Liverpool ile La Liga ekibi Athletic Bilbao arasında oynanacak özel karşılaşma, futbolseverlerin radarında. Peki, Liverpool - Athletic Bilbao canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?
LIVERPOOL - ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Liverpool - Athletic Bilbao hazırlık maçı futbolseverlerin radarında. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Liverpool - Athletic Bilbao maçı TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de canlı izlenebilecek.
LIVERPOOL - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Büyük bir merakla beklenen Liverpool - Athletic Bilbao karşılaşması 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak belirlendi.
LIVERPOOL - ATHLETIC BILBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Liverpool’un İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu ağırlayacağı hazırlık maçı, İngiltere'nin ünlü futbol stadı Anfield Stadyumu’nda oynanacak.