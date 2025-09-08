Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor
"Bugün maç var mı?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Desteklenen takımların maçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Bugün için maç olup olmadığı konusunda sorgulama yapılıyor. 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak günün maçları belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin hız kesmeden devam ediyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri gerçekleşecek.
8 Eylül Pazartesi günü Yunanistan - Danimarka, Kosova - İsveç, Hırvatistan - Karadağ, Zambiya - Fas, Gine - Cezayir, Malavi - Liberya maçları oynanacaktır.
FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
21.45 Kosova - İsveç
21.45 İsviçre - Slovenya
21.45 Beyaz Rusya - İskoçya
21.45 Yunanistan - Danimarka
21.45 İsrail - İtalya
21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları
21.45 Hırvatistan - Karadağ
FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ
16.00 Zambiya - Fas
16.00 Mozambik - Botsvana
16.00 Ekvator Ginesi - Tunus
19.00 Gine - Cezayir
19.00 Uganda - Somali
19.00 Malavi - Liberya
19.00 Madagaskar - Çad
19.00 Gine Bissau - Cibuti
22.00 Libya - Esvatini
22.00 Gana - Mali