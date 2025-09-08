Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor

Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor

- Güncelleme:
"Bugün maç var mı?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Desteklenen takımların maçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Bugün için maç olup olmadığı konusunda sorgulama yapılıyor. 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak günün maçları belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin hız kesmeden devam ediyor.

Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri gerçekleşecek.

8 Eylül Pazartesi günü Yunanistan - Danimarka, Kosova - İsveç, Hırvatistan - Karadağ, Zambiya - Fas, Gine - Cezayir, Malavi - Liberya maçları oynanacaktır.

Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor - 2. Resim

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

21.45 Kosova - İsveç

21.45 İsviçre - Slovenya

21.45 Beyaz Rusya - İskoçya

21.45 Yunanistan - Danimarka

21.45 İsrail - İtalya

21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları

21.45 Hırvatistan - Karadağ

Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor - 3. Resim

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ

16.00 Zambiya - Fas

16.00 Mozambik - Botsvana

16.00 Ekvator Ginesi - Tunus

19.00 Gine - Cezayir

19.00 Uganda - Somali

19.00 Malavi - Liberya

19.00 Madagaskar - Çad

19.00 Gine Bissau - Cibuti

22.00 Libya - Esvatini

22.00 Gana - Mali

Kaynak: Türkiye Gazetesi

