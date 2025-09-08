Bugün maç var mı? 8 Eylül 2025 Pazartesi maç programı araştırılıyor

Bugün için maç olup olmadığı konusunda sorgulama yapılıyor. 8 Eylül Pazartesi günü oynanacak günün maçları belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinin hız kesmeden devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri gerçekleşecek.

8 Eylül Pazartesi günü Yunanistan - Danimarka, Kosova - İsveç, Hırvatistan - Karadağ, Zambiya - Fas, Gine - Cezayir, Malavi - Liberya maçları oynanacaktır.

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

21.45 Kosova - İsveç

21.45 İsviçre - Slovenya

21.45 Beyaz Rusya - İskoçya

21.45 Yunanistan - Danimarka

21.45 İsrail - İtalya

21.45 Cebelitarık - Faroe Adaları

21.45 Hırvatistan - Karadağ

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI AFRİKA ELEMELERİ

16.00 Zambiya - Fas

16.00 Mozambik - Botsvana

16.00 Ekvator Ginesi - Tunus

19.00 Gine - Cezayir

19.00 Uganda - Somali

19.00 Malavi - Liberya

19.00 Madagaskar - Çad

19.00 Gine Bissau - Cibuti

22.00 Libya - Esvatini

22.00 Gana - Mali