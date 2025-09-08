Uğurcan Çakır umutlu konuştu: O maçı örnek verdi

A Milli Futbol Takımı kalecisi Uğurcan Çakır, İspanya'ya 6-0 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"SADECE 3 PUAN KAYBETTİK"

Maçın genelinde kötü bir performans sergilediklerini kabul eden Uğurcan, "Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız." dedi.

"BU TAKIM TOPARLANIR"

Geçmişte alınan ağır yenilgilerden ders çıkardıklarını hatırlatan Çakır, "Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik, sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.