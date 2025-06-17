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Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Haziran 2025 Salı günü maç programı belli oldu. Bugün oynanacak olan maçlar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası maçları olacak.

Bu akşam maç var mı, saat kaçta? sorusu sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılıyor. Bu akşam 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C, 01:00 Boca Juniors - Benfica (TRT Spor), FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D, 04:00 Flamengo - ES Tunis (TRT Spor) gibi karşılaşmalar olacak. İşte 17 Haziran 2025 Salı maç programı...

Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

01:00 Boca Juniors - Benfica (TRT Spor)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

04:00 Flamengo - ES Tunis (TRT Spor)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E

22:00 River Plate - Urawa Red Diamonds (TRT 1)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F

19:00 Fluminense - Borussia Dortmund (TRT 1)

Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor - 2. Resim

Avrupa U21 Şampiyonası - Grup A

22:00 İspanya U21 - İtalya U21
22:00 Romanya U21 - Slovakya U21

Avrupa U21 Şampiyonası - Grup C

19:00 Fransa U21 - Polonya U21
19:00 Gürcistan U21 - Portekiz U21

Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B

17:00 Norveç U19 - Hollanda U19
20:00 Almanya U19 - İngiltere U19

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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