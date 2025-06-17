Bugün maç var mı, kimin, hangi takımın maçı var? FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 16:43 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 17:07 - Güncelleme:

17 Haziran 2025 Salı günü maç programı belli oldu. Bugün oynanacak olan maçlar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam FIFA Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası maçları olacak.

Bu akşam maç var mı, saat kaçta? sorusu sporseverler tarafından en çok merak edilip araştırılıyor. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C, 01:00 Boca Juniors - Benfica (TRT Spor), FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D, 04:00 Flamengo - ES Tunis (TRT Spor) gibi karşılaşmalar olacak. İşte 17 Haziran 2025 Salı maç programı... BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR? FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C 01:00 Boca Juniors - Benfica (TRT Spor) FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D 04:00 Flamengo - ES Tunis (TRT Spor) FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E 22:00 River Plate - Urawa Red Diamonds (TRT 1) FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F 19:00 Fluminense - Borussia Dortmund (TRT 1) Avrupa U21 Şampiyonası - Grup A 22:00 İspanya U21 - İtalya U21

22:00 Romanya U21 - Slovakya U21 Avrupa U21 Şampiyonası - Grup C 19:00 Fransa U21 - Polonya U21

19:00 Gürcistan U21 - Portekiz U21 Avrupa U19 Şampiyonası - Grup B 17:00 Norveç U19 - Hollanda U19

20:00 Almanya U19 - İngiltere U19 İlgili Haber Fluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası canlı yayınlanacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin