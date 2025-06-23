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Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerİ paylaşıldı. Buna göre, ATV'de Aile Saadeti, Kanal D'de Arka Sokaklar gibi yapımlar bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek.

Bugün televizyon ekranlarında TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listeleri paylaşıldı. 23 Haziran Pazartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar birçok yapım izleyicisiyle buluşacaktır.

Sevilen dizilerin sezon finaline girmesinin ardından her gün dizilerin tekrarları, film ve birbirinden eğlenceli yarışma programları yayınlanıyor.  İşte, kanal kanal 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 1. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06.30 Hercai

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 2. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

06.30 Hercai

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 3. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 4. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

13.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

21.00 Yetenek Sizsiniz

23.45 Çift Kişilik Oda

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 5. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize

22.30 Züğürt Ağa

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 6. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban

22.15 K-9

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 7. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.15 Balkan Ninnisi

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.20 Seksenler

15.30 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"

Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı - 8. Resim

23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim  

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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