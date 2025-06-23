Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 08:57 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 08:57 - Güncelleme:

Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerİ paylaşıldı. Buna göre, ATV'de Aile Saadeti, Kanal D'de Arka Sokaklar gibi yapımlar bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek.

Bugün televizyon ekranlarında TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listeleri paylaşıldı. 23 Haziran Pazartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar birçok yapım izleyicisiyle buluşacaktır. Sevilen dizilerin sezon finaline girmesinin ardından her gün dizilerin tekrarları, film ve birbirinden eğlenceli yarışma programları yayınlanıyor. İşte, kanal kanal 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi... 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 06.30 Hercai 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aile Saadeti 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 06.30 Hercai 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Aile Saadeti 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu 11.00 Yaprak Dökümü 13.30 Gelinim Mutfakta 16.30 Aşk-ı Memnu 20.00 Arka Sokaklar 23.30 Kuralsız Sokaklar 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat 10.00 Yasak Elma 13.00 Sen Çal Kapımı 16.00 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 21.00 Yetenek Sizsiniz 23.45 Çift Kişilik Oda 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09.00 Aşk Laftan Anlamaz 12.00 Bahar 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 7. Koğuştaki Mucize 22.30 Züğürt Ağa 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Menajerimi Ara 09.00 Ada Masalı 11.00 Ateşböceği 13.30 Kiralık Aşk 16.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Şaban Oğlu Şaban 22.15 K-9 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 06.15 Balkan Ninnisi 09.00 Kod Adı Kırlangıç 10.15 Kasaba Doktoru 13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 14.20 Seksenler 15.30 Teşkilat 19.00 Ana Haber 20.00 Gassal 22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG" 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık 08.30 Gel Konuşalım 11.00 MasterChef Türkiye 12.30 İşte Benim Stilim 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20.00 MasterChef Türkiye İlgili Haber Masterchef ne zaman başlıyor? 2025-2026 Masterchef yeni sezon tarihi belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin