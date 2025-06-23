Bugün televizyonda ne var? 23 Haziran 2025 TV yayın akışı
Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listelerİ paylaşıldı. Buna göre, ATV'de Aile Saadeti, Kanal D'de Arka Sokaklar gibi yapımlar bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek.
Bugün televizyon ekranlarında TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now yayın akışı listeleri paylaşıldı. 23 Haziran Pazartesi günü kanallarda gündüzden akşam kuşağına kadar birçok yapım izleyicisiyle buluşacaktır.
Sevilen dizilerin sezon finaline girmesinin ardından her gün dizilerin tekrarları, film ve birbirinden eğlenceli yarışma programları yayınlanıyor. İşte, kanal kanal 23 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi...
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06.30 Hercai
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
06.30 Hercai
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aile Saadeti
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Arka Sokaklar
23.30 Kuralsız Sokaklar
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
13.00 Sen Çal Kapımı
16.00 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
21.00 Yetenek Sizsiniz
23.45 Çift Kişilik Oda
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 7. Koğuştaki Mucize
22.30 Züğürt Ağa
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban
22.15 K-9
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Balkan Ninnisi
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.20 Seksenler
15.30 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Seattle Sounders-PSG"
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye