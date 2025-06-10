Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

10 Haziran 2025 Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yer aldığı merak konusu oldu. İzleyiciler, pazar akşamını istedikleri gibi planlamak istedikleri için kanalların yayın saatlerini araştırmaya başladı.

Türkiye’nin en çok izlenen kanalları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bugün Prime time kuşağında yer alan yerli diziler, sinema filmleri ve yarışma programları dikkat çekiyor. İşte 10 Haziran 2025 Salı güncel yayın listesi....

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da aynı saatlerde Tatlı Vatan, Star TV'de Kral Kaybederse tekrar bölümü, Show TV'de ise Güldür Güldür Show yer alacak. Ayrıca TV8'de Survivor 2025 yeni bölümü, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Güven Bana adlı yarışma programı ekrana gelecek.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak (Dizi)

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 Gel Konuşalım (Canlı)

10:55 Survivor Panorama (Canlı)

12:30 İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema (Devam)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:10 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)

00:15 Türk Sineması "Pota"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

09:00 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

12:00 Bahar (Tekrar)

15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00:15 Cafer'in Çilesi

01:45 Cafer'in Çilesi (Devam)

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış (Canlı)

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 Yasak Elma (Alt Yazılı)

13:45 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 Tatlı Vatan (Film)

22:45 Çift Kişilik Oda (Alt Yazılı)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana (Yeni Bölüm)

21:50 Güven Bana (Devam)

01:50 Bir Gece Masalı (35. Bölüm)

04:40 Aldatmak (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

23:15 Yabancı Sinema

01:30 Yabancı Sinema (Devam)