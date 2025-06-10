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Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Haziran 2025 Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yer aldığı merak konusu oldu. İzleyiciler, pazar akşamını istedikleri gibi planlamak istedikleri için kanalların yayın saatlerini araştırmaya başladı.

Türkiye’nin en çok izlenen kanalları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Bugün Prime time kuşağında yer alan yerli diziler, sinema filmleri ve yarışma programları dikkat çekiyor. İşte 10 Haziran 2025 Salı güncel yayın listesi....

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 1. Resim

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de Arka Sokaklar, NOW'da aynı saatlerde Tatlı Vatan, Star TV'de Kral Kaybederse tekrar bölümü, Show TV'de ise Güldür Güldür Show yer alacak. Ayrıca TV8'de Survivor 2025 yeni bölümü, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve ATV'de Güven Bana adlı yarışma programı ekrana gelecek. 

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 2. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak (Dizi)
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 Gel Konuşalım (Canlı)
10:55 Survivor Panorama (Canlı)
12:30 İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 Survivor All Star - Gönüllüler (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 3. Resim

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)
16:15 Aramızda Kalsın (Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Kral Kaybederse (Tekrar)
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema (Devam)

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 4. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Bölüm)
00:15 Türk Sineması "Pota"

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 5. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
09:00 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
12:00 Bahar (Tekrar)
15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 Show Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00:15 Cafer'in Çilesi
01:45 Cafer'in Çilesi (Devam)

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 6. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış (Canlı)
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 Yasak Elma (Alt Yazılı)
13:45 En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 Tatlı Vatan (Film)
22:45 Çift Kişilik Oda (Alt Yazılı)

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 7. Resim

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana (Yeni Bölüm)
21:50 Güven Bana (Devam)
01:50 Bir Gece Masalı (35. Bölüm)
04:40 Aldatmak (Tekrar)

Bugün televizyonda neler var? 10 Haziran 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı - 8. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:30 Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
23:15 Yabancı Sinema
01:30 Yabancı Sinema (Devam)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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