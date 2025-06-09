9 Haziran 2025 televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 10:18 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 10:18 - Güncelleme:

9 Haziran 2025 yani Kurban Bayramı'nın dördüncü günü televizyonda hangi dizilerin olduğu merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazken bügünü değerlendirmek isteyen ekran başındaki izleyiciler tv'de ne var araştırmalarına yapmaa başladı. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

TV yayın akışı listesi güncellendi. Tv'de bugün Kanal D'de Eşref Rüya tekrar bölümü, TV8 'de önce Survivor, ardından Survivor Ekstra ekranlarda olacak. Star TV'de ise Sahipsizler tekrar bölümü izleyicisiyle bir araya gelecek. Çift Kişilik Oda yeni bölüm ise 12 Haziran'da yayınlanacak. . İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı 5 Haziran 2025 Perşembe! KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 23:15 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan 01:30 Yerli Sinema Hep Yek 4: Bela Okuma Altan 03:15 Yargı 05:00 Poyraz Karayel SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Sakar Şakir 21:45 Yerli Sinema Nasipse Olur 00:15 Yerli Sinema Sakar Şakir 01:45 Yerli Sinema Nasipse Olur 03:30 Kızılcık Şerbeti ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema İç Savaş 22:30 Yerli Sinema Anka 01:00 Yerli Sinema Anka 03:20 Aldatmak TRT1 YAYIN AKIŞI 05:55 Hangimiz Sevmedik 08:45 Kod Adı Kırlangıç 10:05 Kasaba Doktoru 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 14:10 Seksenler 15:15 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 3’te 3 22:35 Gönül Dağı-Kurban 01:40 3’te 3 03:45 Kasaba Doktoru STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Sahipsizler 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler 23:30 Yerli Sinema Deli Dumrul 01:30 Yerli Sinema Deli Dumrul 03:00 Kaderimin Oyunu 05:00 Aramızda Kalsın TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 Ebru İle 8’de Sağlık 08:30 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler 00:15 Survivor Ekstra 01:30 İşte Benim Stilim 04:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz NOW TV YAYIN AKIŞI 07:30 İlk Bakış 08:00 Çalar Saat 10:45 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Now Ana Haber 20:00 Yerli Sinema Recep İvedik 4 22:30 Çift Kişilik Oda 04:00 Adım Farah 05:00 Elkızı 06:00 Karagül İlgili Haber TV yayın akışı 8 Haziran: Bugün TV'de neler var, bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin