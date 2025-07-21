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Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu
TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Temmuz TV yayın akışı araştırılıyor. İzleyiciler 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 gibi kanallarda hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Bugün televizyonda neler var? İşte 21 Temmuz tv yayın akışı...

21 Temmuz Pazartesi günü televizyon keyfi yapmak isteyenler için yayın akışı belli oldu. Popüler dizilerin sezon finaline girmesiyle beraber ekranlarda yarışma programları ve filmler dikkat çekiyor.

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 1. Resim

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 

21 Temmuz 20:00'da ATV'de Aile Sadeti, KanalD'de Turnike, NOW'de Recep İvedik 2, Star TV'de Canım Kardeşim, SHOW TV'de Düğün Dernek, TRT 1'de Gönül Dağı ve TV8'de MasterChef ekranlara gelecek.

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Aldatmak

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 2. Resim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Kuralsız Sokaklar

00:15 Yüce Thor

02:00 Zalim İstanbul

04:15 5N 1K

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:15 Dönüştürücüler

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 3. Resim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İnadına Aşk

03:30 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 2

22:30 Hababam Sınıfı Merhaba

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 4. Resim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Deliha 2

01:45 Nasipse Olur

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:15 Müjdemi İsterim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Rina

02:30 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Canım Kardeşim

21:45 Hayat Öpücüğü

23:45 Hayat Öpücüğü

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 5. Resim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

00:00 Pamuk Prenses ve Avcı

01:45 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS

02:40 Yeşil Deniz

03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Balkan Ninnisi

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:00 Malcolm X

Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu - 6. Resim

21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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