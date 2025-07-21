Bugün televizyonda neler var? 21 Temmuz TV yayın akışı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 09:10 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 09:13 - Güncelleme:

TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Haber

21 Temmuz TV yayın akışı araştırılıyor. İzleyiciler 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8 gibi kanallarda hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Bugün televizyonda neler var? İşte 21 Temmuz tv yayın akışı...

21 Temmuz Pazartesi günü televizyon keyfi yapmak isteyenler için yayın akışı belli oldu. Popüler dizilerin sezon finaline girmesiyle beraber ekranlarda yarışma programları ve filmler dikkat çekiyor. BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 21 Temmuz 20:00'da ATV'de Aile Sadeti, KanalD'de Turnike, NOW'de Recep İvedik 2, Star TV'de Canım Kardeşim, SHOW TV'de Düğün Dernek, TRT 1'de Gönül Dağı ve TV8'de MasterChef ekranlara gelecek. 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Aldatmak 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Ay Lav Yu Tuu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aile Saadeti 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Kuralsız Sokaklar 00:15 Yüce Thor 02:00 Zalim İstanbul 04:15 5N 1K 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 11:00 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Turnike 23:15 Dönüştürücüler 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer Dosyası 01:00 İnadına Aşk 03:30 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Recep İvedik 2 22:30 Hababam Sınıfı Merhaba 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 00:00 Deliha 2 01:45 Nasipse Olur 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Düğün Dernek 22:15 Müjdemi İsterim 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 00:00 Rina 02:30 Kiralık Aşk 04:00 Türk Müziği 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Canım Kardeşim 21:45 Hayat Öpücüğü 23:45 Hayat Öpücüğü 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Pamuk Prenses ve Avcı 01:45 Kuzeydeki Bayrak: KIBRIS 02:40 Yeşil Deniz 03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu 06:00 Balkan Ninnisi 08:20 Kod Adı Kırlangıç 09:40 Kasaba Doktoru 13:00 Seksenler 14:30 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Gönül Dağı 23:00 Malcolm X 21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 00:00 MasterChef Türkiye 00:15 MasterChef Türkiye 02:30 Gazete Magazin Yaz 04:00 Gençlik Rüzgarı 05:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 09:30 Gazete Magazin Yaz 13:00 Yaparsın Bilirim 16:00 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye İlgili Haber MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin