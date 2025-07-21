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MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi
MasterChef Türkiye, Diyarbakır, Engelli Çocuklar, Kocaeli, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren dokuzuncu isim Ayla Saner oldu. MasterChef Türkiye'nin 20 Temmuz Pazar günü yayınlanan bölümde Ayten'in gözyaşı içinde hayat hikayesini anlatması izleyenleri derinden etkiledi. Peki, MasterChef Ayten Saner kimdir?

Ayten Saner'in ana kadroya katılmasıyla beraber hayatı merak edildi. 25 yıllık meslek hayatında birçok alanda çalıştığını dile getiren Saner, aslen Diyarbakırlıdır.

Ayten Saner’in en büyük hayali, engelli çocuklar için bir çiftlik evi kurarak onların üretime katıldığı bir okul açmak olduğu biliniyor. MasterChef Ayten Saner kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi - 1. Resim

MASTERCHEF AYTEN SANER KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye Kocaeli'den katılan Ayten Saner, 57 yaşındadır. İhtiyaç sahibi çocuklar öğretmenliği yapan Ayten, iki çocuk annesidir.

MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi - 2. Resim

2022 yılında Masterchef Türkiye'ye katılan ve üçlü düellolarda elenen Ayten, yaşadığı şehirde özel çocuklarla ilgileniyor. İngiltere'de gastronomi üzerine eğitimi almıştır. 

MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi - 3. Resim

Ailesiyle beraber Diyarbakır'dan gelen Ayten küçük yaşlarda hem kardeşlerine bakıp hem de okula gitmek durumunda kaldığını anlattı. 

MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi - 4. Resim

O anları gözyaşı içinde anlatan Ayten, MasterChef 2025'in ana kadrosuna dahil olarak yarışmaya kendisi gibi zorluklar yaşayan kadınların ayakta durmasına ilham vermek istediği için katıldığını belirtti.

MasterChef Ayten Saner kimdir? MasterChef Türkiye 2025 yarışmacısı Ayten Saner gündeme geldi - 5. Resim

Masterchef Türkiye'nin ilk turunda Ayten gırıg yemeği hazırlayarak şeflerden 2 evet almayı başarmıştı. İkinci turda Elif ve Zeynep ile mücadele eden Ayten, en iyi şıhıl mahşiyi yaparak üçlü düelloları da geçti.

Final turunda ise ilk turda hindi butu ikinci turda ise taş kadayıf yaptı. Son ikiye Çağlar ile beraber kalan Ayten, rakiplerini elerek ana kadroya dahil oldu. Ayten Saner, Masterchef 2025 kadrosuna giren 9. isimdir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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