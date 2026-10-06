İstanbul'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, 6 Ekim 2026 Salı günü için ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusunu araştırıyor. İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü nedeniyle bugün kent genelinde uygulanacak ulaşım tarifesi merak konusuyken ''6 Ekim otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi?'' sorgulanıyor.

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Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, “6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusunun cevabını merakla takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamalar ise gündemde yerini aldı. İşte detaylar...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 6 Ekim 2026 Salı günü şehir içi ulaşımda ücretsiz tarife uygulanacak. İstanbulkart entegrasyonu bulunan toplu ulaşım sistemlerinde gün boyunca yolculuklardan ücret alınmayacak.



Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi?

6 EKİM OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan şehir içi toplu ulaşım araçlarını kapsıyor. İstanbul'da toplu taşıma kullanacak vatandaşlar otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapuru ücret ödemeden kullanabilecekler.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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