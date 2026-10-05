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Yarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbul'da okullar yarım gün mü?

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Yarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbul'da okullar yarım gün mü?
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbulda okullar yarım gün mü?

6 Ekim Salı günü okullar tatil mi, 6 Ekim resmi tatil mi soruları İstanbul'un Kurtuluşu öncesinde öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. 6 Ekim'in ne günü olduğu, okullarda yarım gün uygulaması bulunup bulunmadığı ve eğitim programında değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. İşte, yarın okulların tatil durumu...

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6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla "6 Ekim Salı günü İstanbul'da okullar tatil mi?" aramaları hız kazandı. İstanbul'da öğrenciler ve veliler yarın okul olup olmayacağını merak ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olarak anılsa da ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında yer almıyor. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde de 6 Ekim için eğitim öğretime ara verilmesine yönelik bir tatil bulunmuyor. Buna göre İstanbul'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal program doğrultusunda devam edecek.

Yarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbulda okullar yarım gün mü?
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbulda okullar yarım gün mü?

6 EKİM SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

6 Ekim Salı günü İstanbul'daki okullarda yarım gün eğitim uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler derslerine normal eğitim öğretim programı üzerinden devam edecek. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü dolayısıyla öğleden sonra tatil uygulanmasına ilişkin MEB çalışma takviminde ya da güncel resmi eğitim planlamasında herhangi bir düzenleme yer almıyor.

Yarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbulda okullar yarım gün mü?
Başlık ResmiYarın okullar tatil mi, 6 Ekim İstanbulda okullar yarım gün mü?

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olsa da genel resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullar için tatil uygulaması bulunmuyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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