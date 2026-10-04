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6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Kurtuluşu 103. yılı

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6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Kurtuluşu 103. yılı
Başlık Resmi6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü 6 Ekim Salı günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ve okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. 6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi merak edilirken konuya ilişkin detaylar da netleşti.

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İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü yaklaşırken, 6 Ekim Salı günü için hazırlıklar ve uygulanacak düzenlemeler merak konusu oldu. Kent genelinde ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yapılacak etkinlikler de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi?

6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı
Başlık Resmi6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluş günü olarak her yıl anılıyor.

Fakat 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olarak kutlanmıyor. Bu nedenle 6 Ekim Salı günü İstanbul'daki okullarda eğitim devam edecek.

6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı
Başlık Resmi6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, OTOBÜSLER, METRO, MARMARAY BEDAVA MI?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 6 Ekim Salı günü toplu ulaşımda ücretsiz kullanım imkanı sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları 6 Ekim 2026 Salı gün boyunca ücretsiz olacak.

İstanbulkart sistemine dahil otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarından ücret alınmayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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