6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Kurtuluşu 103. yılı

İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü 6 Ekim Salı günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ve okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. 6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi merak edilirken konuya ilişkin detaylar da netleşti.

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İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü yaklaşırken, 6 Ekim Salı günü için hazırlıklar ve uygulanacak düzenlemeler merak konusu oldu. Kent genelinde ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yapılacak etkinlikler de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi?

6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle 6 Ekim Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluş günü olarak her yıl anılıyor.

Fakat 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olarak kutlanmıyor. Bu nedenle 6 Ekim Salı günü İstanbul'daki okullarda eğitim devam edecek.

6 Ekim okullar tatil mi, toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbulun Kurtuluşu 103. yılı

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, OTOBÜSLER, METRO, MARMARAY BEDAVA MI?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 6 Ekim Salı günü toplu ulaşımda ücretsiz kullanım imkanı sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusuna göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları 6 Ekim 2026 Salı gün boyunca ücretsiz olacak.

İstanbulkart sistemine dahil otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi ulaşım araçlarından ücret alınmayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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