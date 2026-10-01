2 Ekim okullar tatil mi, cuma okul var mı sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Meteoroloji, 2 Ekim'de aralarında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Sinop ve Kastamonu'nun da bulunduğu çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

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Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye illeri için MGM tarafından sarı kodlu uyarı verildi. Vatandaşlar ise eğitim öğretime ara verilip verilmediği konusunda son dakika valilik açıklamalarına gözlerini çevirdi. Peki, 2 Ekim okullar tatil mi, cuma okul var mı?

2 Ekim okullar tatil mi, cuma okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor

2 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, CUMA OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 Ekim Cuma günü için yayımladığı meteorolojik uyarılar sonrasında “2 Ekim okullar tatil mi?” sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerin valiliklerinden ise henüz tatil kararı duyurulmadı.

Meteorolojik uyarılar kapsamında söz konusu 23 ilin tamamı (Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye) için tatil kararı alınmadı. Valiliklerden eğitime ara verilmesine yönelik yeni karar gelmesi halinde durum il bazında netleşecek.

2 Ekim okullar tatil mi, cuma okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor

İSTANBUL, KOCAELİ, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den gelen uyarıya göre 2 Ekim Cuma günü Kırklareli'nin doğusu ile Tekirdağ'ın kuzeyinde gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde ise sabah saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi riskler için ise tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

2 Ekim okullar tatil mi, cuma okul var mı? Son dakika valilik açıklamaları takip ediliyor

KASTAMONU VE SİNOP'TA SAĞANAK ALARMI

2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşım sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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