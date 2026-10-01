Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji 15 il için sarı kod verdi. Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre sabah saatlerinde başlayan yağışlar, 12.00-18.00 saatlerinde etkisini artıracak, gece saatlerine kadar da aralıklı devam edecek. İstanbul’da ise bugün aralıklı sağanak beklenirken, sıcaklığın 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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SAĞANAK ETKİSİ SÜRÜYOR
Balkanlar’dan gelen serin ve sağanak yağışlı sistem devam ederken, Meteoroloji şiddetli sağanak yağış için yeni bir uyarı daha yaptı. 15 il için sarı kod veren Meteoroloji, sel ve taşkın risklerine karşı uyardı.
15 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ
Meteoroloji’nin sarı kod verdiği iller ise şöyle;
|No
|İl Adı
|1
|Adana
|2
|Bingöl
|3
|Diyarbakır
|4
|Hatay
|5
|Mersin
|6
|Malatya
|7
|Kahramanmaraş
|8
|Muş
|9
|Siirt
|10
|Şanlıurfa
|11
|Batman
|12
|Osmaniye
|13
|Adıyaman
|14
|Bitlis
|15
|Elazığ
BÖLGE BÖLGE UYARDI
Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:
Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak yağışın yanı sıra şiddet rüzgar için de bir uyarı yayınlandı. Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde hafif, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğini bildirdi.
ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK
Öte yandan Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarında 06.00-12.00 arasında başlayan yağışların, 12.00-18.00 saatlerinde özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. 18.00-24.00 saatleri arasında da sağanağın birçok bölgede devam edeceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu
|17
|İstanbul
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü
|21
|İzmir
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|25
|Bursa
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|21
|Adana
|Aralıklı sağanak
|25
|Antalya
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|28
|Samsun
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19
|Trabzon
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|19
|Erzurum
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|13
|Diyarbakır
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23