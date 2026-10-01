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Yaşam

Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

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Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Başlık ResmiHarita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji 15 il için sarı kod verdi. Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre sabah saatlerinde başlayan yağışlar, 12.00-18.00 saatlerinde etkisini artıracak, gece saatlerine kadar da aralıklı devam edecek. İstanbul’da ise bugün aralıklı sağanak beklenirken, sıcaklığın 21 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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SAĞANAK ETKİSİ SÜRÜYOR

Balkanlar’dan gelen serin ve sağanak yağışlı sistem devam ederken, Meteoroloji şiddetli sağanak yağış için yeni bir uyarı daha yaptı. 15 il için sarı kod veren Meteoroloji, sel ve taşkın risklerine karşı uyardı.

Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Başlık ResmiHarita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

15 İL İÇİN SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji’nin sarı kod verdiği iller ise şöyle;

Noİl Adı
1Adana
2Bingöl
3Diyarbakır
4Hatay
5Mersin
6Malatya
7Kahramanmaraş
8Muş
9Siirt
10Şanlıurfa
11Batman
12Osmaniye
13Adıyaman
14Bitlis
15Elazığ
Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Başlık ResmiHarita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

BÖLGE BÖLGE UYARDI

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak yağışın yanı sıra şiddet rüzgar için de bir uyarı yayınlandı. Meteoroloji, rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde hafif, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğini bildirdi.

Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Başlık ResmiHarita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

ETKİSİ TÜM GÜN SÜRECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarında 06.00-12.00 arasında başlayan yağışların, 12.00-18.00 saatlerinde özellikle Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. 18.00-24.00 saatleri arasında da sağanağın birçok bölgede devam edeceği bekleniyor.

Harita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi
Başlık ResmiHarita şimşeklendi! 15 ile sarı kodlu uyarı, Meteoroloji saat verdi

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraParçalı ve çok bulutlu17
İstanbulAralıklı sağanak ve gök gürültülü21
İzmirSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı25
BursaAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı21
AdanaAralıklı sağanak25
AntalyaAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
SamsunAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19
TrabzonAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı19
ErzurumAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı13
DiyarbakırAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı23
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