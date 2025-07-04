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Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 4 Temmuz TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün TV&#039;de hangi dizi ve filmler var? 4 Temmuz TV yayın akışı
Dizi, Film, Yayın Akışı, TRT 1, Show TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Temmuz Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları belli oldu. TRT 1'de FIDA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçı ekrana gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelirken 4 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı merak ediliyor.

4 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar yayın akışıyla ortaya çıktı. Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV hangi dizi ve filmler var?

BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR?

4 Temmuz Cuma akşamı FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalde Fluminense- El Hilal mücadelesi ekrana gelecek. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranda olacak.

Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 4 Temmuz TV yayın akışı - 1. Resim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

21:45 Cafer'in Çilesi

23:30 Ölümsüzlük Oyunu

01:45 Sakar Şakir

03:00 Kızılcık Şerbeti

Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 4 Temmuz TV yayın akışı - 2. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:50 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:10 Seksenler

15:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Organizasyon Bizim İşimiz

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Fluminense- El Hilal"

00:15 Türk Sineması "İki Şafak Arasında"

01:55 Lingo Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

22:00 Senede Bir Gün

00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:00 Sakın Arkana Bakma Ali

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 San Andreas Fayı

00:10 San Andreas Fayı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema

21:50 Aile Saadeti

00:30 Güven Bana

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalat Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşkımızın Son Tekmesi

22:15 Çift Kişilik Oda

01:00 Aşk Mantık İntikam

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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