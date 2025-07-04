Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 4 Temmuz TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 11:51 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 11:51 - Güncelleme:

Dizi, Film, Yayın Akışı, TRT 1, Show TV, Haber

4 Temmuz Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları belli oldu. TRT 1'de FIDA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçı ekrana gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü ekrana gelirken 4 Temmuz Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı merak ediliyor.

4 Temmuz Cuma akşamı ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları belli oldu. Ekrana gelecek olan yapımlar yayın akışıyla ortaya çıktı. Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV hangi dizi ve filmler var? BUGÜN TV'DE HANGİ DİZİ VE FİLMLER VAR? 4 Temmuz Cuma akşamı FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalde Fluminense- El Hilal mücadelesi ekrana gelecek. TV8'de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranda olacak. SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Sakar Şakir 21:45 Cafer'in Çilesi 23:30 Ölümsüzlük Oyunu 01:45 Sakar Şakir 03:00 Kızılcık Şerbeti TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:25 Kod Adı Kırlangıç 09:50 Kasaba Doktoru 13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 14:10 Seksenler 15:15 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Organizasyon Bizim İşimiz 22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Fluminense- El Hilal" 00:15 Türk Sineması "İki Şafak Arasında" 01:55 Lingo Türkiye STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Ateşböceği 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Öyle Olsun 22:00 Senede Bir Gün 00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema 02:00 Sakın Arkana Bakma Ali KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 21:45 San Andreas Fayı 00:10 San Andreas Fayı ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:30 Bir Gece Masalı 19:00 atv Ana Haber 20:00 Buz Devri 3: Dinazorların Şafağı / Yabancı Sinema 21:50 Aile Saadeti 00:30 Güven Bana NOW TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalat Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Aşkımızın Son Tekmesi 22:15 Çift Kişilik Oda 01:00 Aşk Mantık İntikam TV8 YAYIN AKIŞI 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 08:30 Oynat Bakalım 10:00 MasterChef Türkiye 15:30 İşte Benim Stilim 20:00 MasterChef Türkiye 00:15 MasterChef Türkiye 02:30 İşte Benim Stilim

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan