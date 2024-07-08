Bugün yarışacak olan Masterchef Oğuzhan Varlık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı

Masterchef programının yeniden ekranlara gelmesinin ardından yarışmacıların kim oldukları da gündeme geldi. Jüriler ile gerçekleşen diyaloglar izleyici tarafından dikkat çekerken, Oğuzhan Varlık hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edildi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında heyecan devam ederken yarışmacıların hayatları da gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya ile diyalogları ile gündeme gelen Masterchef Oğuzhan hakkında bilgiler...

MASTERCHEF OĞUZHAN VARLIK KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Oğuzhan aslen Mardinli olurken Edirne'de yaşıyor.

Birkaç aydır İstanbul'da ailesi ile yaşayan isim, kendi lokantasında çalıştığını ve yarışmadan dolayı yeni bir işe girmediğini belirtirken mesleğe 20 yaşında başladığını paylaştı. Bir süre garsonluk, komilik yapan Varlık,

OĞUZHAN VARLIK KAÇ YAŞINDA?

Yarışmacı 27 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor.