Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün yarışacak olan Masterchef Oğuzhan Varlık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı

Bugün yarışacak olan Masterchef Oğuzhan Varlık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün yarışacak olan Masterchef Oğuzhan Varlık, yarışmaya İstanbul&#039;dan katıldı
Masterchef, Yarışmacı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Masterchef programının yeniden ekranlara gelmesinin ardından yarışmacıların kim oldukları da gündeme geldi. Jüriler ile gerçekleşen diyaloglar izleyici tarafından dikkat çekerken, Oğuzhan Varlık hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli merak edildi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı Masterchef programında heyecan devam ederken yarışmacıların hayatları da gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya ile diyalogları ile gündeme gelen Masterchef Oğuzhan hakkında bilgiler...

MASTERCHEF OĞUZHAN VARLIK KİMDİR?

İstanbul'dan yarışmaya katılan Oğuzhan aslen Mardinli olurken Edirne'de yaşıyor.

Birkaç aydır İstanbul'da ailesi ile yaşayan isim, kendi lokantasında çalıştığını ve yarışmadan dolayı yeni bir işe girmediğini belirtirken mesleğe 20 yaşında başladığını paylaştı. Bir süre garsonluk, komilik yapan Varlık, 

Bugün yarışacak olan Masterchef Oğuzhan Varlık, yarışmaya İstanbul'dan katıldı - 1. Resim

OĞUZHAN VARLIK KAÇ YAŞINDA?

Yarışmacı 27 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yüzmeye gitmişlerdi! İş adamı iki arkadaş boğularak hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, bugün hastanede vefat etti - HaberlerBir süredir kanser tedavisi gören CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, bugün hastanede vefat ettiŞivesi ile gündeme gelen Masterchef yarışmacısı Rizeli Mehmet Akif, Çayeli'nde doğdu - HaberlerŞivesi ile gündeme gelen Masterchef yarışmacısı Rizeli Mehmet Akif, Çayeli'nde doğduHenüz yatırılmayan öğretmen ek ders ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor - HaberlerHenüz yatırılmayan öğretmen ek ders ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyorFeyyaz Şerifoğlu'nun evlilik teklifi ettiği Merve Dinçkol, 1986 yılında İstanbul'da doğdu - HaberlerFeyyaz Şerifoğlu'nun evlilik teklifi ettiği Merve Dinçkol, 1986 yılında İstanbul'da doğduDün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü - HaberlerDün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldüÜst tura çıkan Masterchef Şeyhmus Uluğ'un yeteneği küçük yaşlarda annesi tarafından keşfedildi - HaberlerÜst tura çıkan Masterchef Şeyhmus Uluğ'un yeteneği küçük yaşlarda annesi tarafından keşfedildi
Sonraki Haber Yükleniyor...