Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şivesi ile gündeme gelen MasterChef Mehmet Akif, Rize Çayeli'de doğdu

Şivesi ile gündeme gelen MasterChef Mehmet Akif, Rize Çayeli'de doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şivesi ile gündeme gelen MasterChef Mehmet Akif, Rize Çayeli&#039;de doğdu
Jüri, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef'te heyecan devam ederken yarışmacılar ile jüriler arasında geçen komik konuşmalar da sosyal medyada konuşuluyor. Mehmet Yalçınkaya ile arasındaki konuşma gündem olan Masterchef Rizeli Mehmet Akif'in kim olduğu ve nereli olduğu da merak konusu oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef't 2024 heyecanı başladı. Üst tura geçen yarışmacılar düellolara devam ederken Rizeli Mehmet'in şivesi oldukça ilgi gördü. Samimi ve komik davranışları ile jürinin sevdiği isimlerden biri olan Mehmet Akif hakkında 2 turu geçti mi, elendi mi araştırıldı.

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET AKİF KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Akif Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelirken Çayeli'nde yaşamına devam ediyor.

Hayvancılıkla uğraşan yarışmacı, lise mezunu olurken eleme turunda yaptığı hamsili içili köfteyle üst tura çıkmıştı. Bir sonraki düelloda ise Saç tava yaparak tur atladı.

Doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğini söylerken hayvanlarını yaylada bıraktığını ve onları çok özlediğini söyleyen Akif, boş zamanlarında yemek yapmakla ilgilenmeyi çok sevdiğini ifade etti.

Şivesi ile gündeme gelen MasterChef Mehmet Akif, Rize Çayeli'de doğdu - 1. Resim

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET AKİF 2. TURU GEÇTİ Mİ?

Mehmet Akif, dün akşam 3'lü düelloya çıkarken saç tava yapılması istendi. Yapılan tabaklar arasında geçer not alarak Akif, 3. tura geçti. Saç tava ve Meyhane pilavı ile jürilerden tam not alırken sevenleri sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Barış Falay İmajını değiştirdi! Yeni haline yorum yağdıCHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Henüz yatırılmayan öğretmen ek ders ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor - HaberlerHenüz yatırılmayan öğretmen ek ders ödemelerinin bu hafta içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyorFeyyaz Şerifoğlu'nun evlilik teklifi ettiği Merve Dinçkol, 1986 yılında İstanbul'da doğdu - HaberlerFeyyaz Şerifoğlu'nun evlilik teklifi ettiği Merve Dinçkol, 1986 yılında İstanbul'da doğduDün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldü - HaberlerDün gece Göbeklitepe'ye 7 km uzakta başlayan makilik alandaki yangın söndürüldüÜst tura çıkan Masterchef Şeyhmus Uluğ'un yeteneği küçük yaşlarda annesi tarafından keşfedildi - HaberlerÜst tura çıkan Masterchef Şeyhmus Uluğ'un yeteneği küçük yaşlarda annesi tarafından keşfedildiMasterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyor - HaberlerMasterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyorMasterchef'e katılan 18 yaşındaki Bera Altaş, Bursa'dan geldi - HaberlerMasterchef'e katılan 18 yaşındaki Bera Altaş, Bursa'dan geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...