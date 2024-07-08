Şivesi ile gündeme gelen MasterChef Mehmet Akif, Rize Çayeli'de doğdu

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef'te heyecan devam ederken yarışmacılar ile jüriler arasında geçen komik konuşmalar da sosyal medyada konuşuluyor. Mehmet Yalçınkaya ile arasındaki konuşma gündem olan Masterchef Rizeli Mehmet Akif'in kim olduğu ve nereli olduğu da merak konusu oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı Masterchef't 2024 heyecanı başladı. Üst tura geçen yarışmacılar düellolara devam ederken Rizeli Mehmet'in şivesi oldukça ilgi gördü. Samimi ve komik davranışları ile jürinin sevdiği isimlerden biri olan Mehmet Akif hakkında 2 turu geçti mi, elendi mi araştırıldı.

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET AKİF KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Akif Yazıcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelirken Çayeli'nde yaşamına devam ediyor.

Hayvancılıkla uğraşan yarışmacı, lise mezunu olurken eleme turunda yaptığı hamsili içili köfteyle üst tura çıkmıştı. Bir sonraki düelloda ise Saç tava yaparak tur atladı.

Doğada vakit geçirmeyi çok sevdiğini söylerken hayvanlarını yaylada bıraktığını ve onları çok özlediğini söyleyen Akif, boş zamanlarında yemek yapmakla ilgilenmeyi çok sevdiğini ifade etti.

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET AKİF 2. TURU GEÇTİ Mİ?

Mehmet Akif, dün akşam 3'lü düelloya çıkarken saç tava yapılması istendi. Yapılan tabaklar arasında geçer not alarak Akif, 3. tura geçti. Saç tava ve Meyhane pilavı ile jürilerden tam not alırken sevenleri sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi.