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Masterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Masterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu Masterchef programında düello yarışı sürerken tabağı ile beğeni toplayan Emir Aydoğmuş'un nereli ve kaç yaşında olduğu araştırıldı. 8 senedir sektörde yer alan yarışmacının ne mezunu olduğu da gündeme geldi.

Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef'te yarışmacılar düellolarda yarışıyor. 23 yaşında olan genç yetenek Emir Aydoğmuş, şeflerden beğeni alırken kimdir merak edilmişti.

MASTERCHEF EMİR AYDOĞMUŞ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Yarışmaya katılan Emir, 23 yaşında olurken 4 sene boyunca Bolu Mengen’de yatılı olarak okudu. 8 senedir mutfakta çalışırken arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya katıldı.

Uygur mutfağından bir yemek yaparak jürilerden tam not alarak devam etme hakkı kazanmıştı.

Masterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyor - 1. Resim

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM ÜST TURA KALANLAR

Dün akşam gerçekleşen düellolarda üst tura atlayanlar arasında Serhat, Kaan ve Şeyhmus yer aldı.

Nejat, Sezer ve Kaan'ın yaptığı ratatouille yemeğinde Kaan geçer not alırken Serhat, Sabahattin ve Turan arasındaki yarışı Serhat kazandı. Bursa pideli köfte yapan Vasily, Şeyhmus ve Erman'ın arasında ise Şeyhmus üst tura geçenlerden biri oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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