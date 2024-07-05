Masterchef Emir Aydoğmuş, 23 yaşında olmasına rağmen 8 senedir mutfakta çalışıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 17:26 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 17:34 - Güncelleme:

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürisi olduğu Masterchef programında düello yarışı sürerken tabağı ile beğeni toplayan Emir Aydoğmuş'un nereli ve kaç yaşında olduğu araştırıldı. 8 senedir sektörde yer alan yarışmacının ne mezunu olduğu da gündeme geldi.