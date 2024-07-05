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Masterchef'e katılan 18 yaşındaki Bera Altaş, Bursa'dan geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Masterchef&#039;e katılan 18 yaşındaki Bera Altaş, Bursa&#039;dan geldi
Masterchef, Yemek Yarışması, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8'in sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te heyecan sürerken düellolar oynanıyor. Katılan yarışmacılar en iyi tabakları yapmaya çalışırken genç yetenek olan Bera Altaş hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular da araştırıldı.

Son zamanlarda yakından takip edilen Masterchef programına katılan Bera Altaş'ın yaptığı tabak beğeni toplarken nereli olduğu ve ne mezunu olduğu merak konusu oldu.

MASTERCHEF BERA ALTAŞ KİMDİR?

Programa katılan Bera, ikiz ablaları ile yarışmaya katılırken mesleğine çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyledi. Uzak Doğu restoranında çalışırken 6 yıldır meslekte olan Bera, 18 yaşında.

Mesleğe bulaşıkla başlarken esnaf lokantasında başlarken zamanla yükseldiğini dile getiren Altaş, yaptığı balık tabağıyla şeflerden beğeni aldı. 

Masterchef'e katılan 18 yaşındaki Bera Altaş, Bursa'dan geldi - 1. Resim

DÜN AKŞAM KİM ÜST TURA ÇEKTİ?

Yarışmada ratatouille yapan Nejat, Sezer ve Kaan arasında Kaan kazanan isim olurken Serhat, Sabahattin ve Turan'ın yarışmasında Serhat üst tura çıktı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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