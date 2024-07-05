Üst tura çıkan Masterchef Şeyhmus Uluğ'un yeteneği küçük yaşlarda annesi tarafından keşfedildi

Masterchef'in yeniden yayınlanmaya başlamasının ardından yarışmacıların hayatları da araştırılıyor. Levrek yaparak tabağını beğendiren Şeyhmus Uluğ gündeme gelirken kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrilioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yarışmada yarışmacılar düellolarda mücadele ederken levrek yapan Şeyhmus Uluğ tabağı ile üst tura çekti. Ne mezunu olduğu ve Instagram hesabı ise gündeme geldi.

MASTERCHEF ŞEYHMUS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mesleğe küçük yaşlarda şef olan annesi tarafından başlayan isim, uzun süredir mutfakta çalışıyor. İlk turda patatesli dilimli leyrek yemeği yaparak şeflerden beğeni aldı. Instagram'da "@seyhmus_ulug" kullanıcı adıyla yer alıyor.

Aynı zamanda tekvando sporcusu olan Şeyhmus, ayağının kırılması sebebiyle sporculuğa ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Vasily, Şeyhmus ve Erman'ın yarıştığı düelloda Bursa pideli köfte yapılırken 40 dk süre verildi.

MASTERCHEF'TE DÜN KİM KAZANDI (4 TEMMUZ)?

Dün akşam yayınlanan bölümde Nejat, Sezer ve Kaan ratatouille yaparken Kaan üst tura geçti. Serhat, Sabahattin ve Turan'ın yarıştığı etapta ise kazanan Serhat oldu.