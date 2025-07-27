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Bursa Harmancık'taki orman yangınında son durum ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bursa Harmancık&#039;taki orman yangınında son durum ne?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını ikinci gününde devam ederken, ekipler yangını kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Özellikle Çakmak ve Orhaneli Yakuplar Mahallelerine yangının sıçrama ihtimaline karşı tahliye işlemleri başlatıldı. Peki, Bursa Harmancık'taki orman yangınında son durum ne? İşte tüm ayrıntılar...

Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan orman yangını dün kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün öğle saatlerinde yeniden başladı.

Alevlerin söndürülmesine karşı bölgeye 3 uçak ve 2 helikopter bölgeye sevk edilirken, Çakmak ve Orhaneli Yakuplar mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı. Peki, Bursa Harmancık'taki orman yangınında son durum ne?

Bursa Harmancık yangınında son durum ne? - 1. Resim

BURSA HARMANCIK'TAKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını dün kontrol altına alınsa da bugün öğle saatlerinde sonra tekrar başladı.

Alevlerin yeniden etkili olduğu Harmancık'ta, müdahale amacıyla 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması adına Çakmak ve Orhaneli Yakuplar mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı. Bölgede görev yapan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, vatandaşlar tankerlerle su taşıyarak yardım ediyor.

Bursa Harmancık yangınında son durum ne? - 2. Resim

BURSA HARMANCIK'TAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını şu an için devam etmektedir. Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasındaki karayolundaki ulaşım zar zor sağlanıyor.

Büyükorhan ilçe sınırına kadar çıkan levlerin Keles ve Harmancık merkezine ulaşması ihtimali söz konusudur. Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun bölgedeki incelemelerine devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu açıkladı: "3 ilde 4 büyük yangın, 3 bin 515 kişi tahliye edildi"
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