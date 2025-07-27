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Bir yangın riski de komşudan! Sınırdaki alevler Türkiye'yi tehdit ediyor, acil durum ilan edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir yangın riski de komşudan! Sınırdaki alevler Türkiye&#039;yi tehdit ediyor, acil durum ilan edildi
Yangın, Orman Yangını, Türkiye, Bulgaristan, Acil Durum, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, dört bir yanda devam eden orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yangın riski de Bulgaristan'dan geldi. Komşuda yükselen alevler, Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Sınırdaki yangının Türkiye'ye sıçramaması için yoğun çaba sürüyor.

Türkiye, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yükselen alevlerle mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlar ciğerlerimizi kül ederken, Bulgaristan'da da alevler yükseldi. Türkiye sınırında alevlere karşı acil durum ilan edildi.

TÜRKİYE SINIRINDA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Bulgaristan, orman yangınları ile mücadele ediyor. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, ülkede dört büyük çaplı orman yangını ile mücadele edildiğini açıkladı.

Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafındaki geçiş noktasına ismini veren Lesovo köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle kısmi acil durum ilan edildi.

Bir yangın riski de komşudan! Sınırdaki alevler Türkiye'yi tehdit ediyor, acil durum ilan edildi - 1. Resim

ALEVLERE KARŞI TÜRKİYE'DEN EKİPLER DE SEFERBER OLDU

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye’den itfaiye ekiplerinin de destek verdiği duyurulurken, dumanların Edirne’ye kadar ulaştığı bildirildi.

Lesovo’nun bağlı olduğu Elhovo Belediyesi Başkanı Petar Gendov, yangın nedeniyle en büyük tehlikenin Türkiye sınırında olduğunu ve kısmi acil durum ilanının 24 saat boyunca yürürlükte olacağını açıkladı. Gendov, kısmi acil durum ilanının nedeninin köy yönünde daha fazla tarım arazisi ve ormanın yangına maruz kalma riski olduğunu ifade etti.

Bir yangın riski de komşudan! Sınırdaki alevler Türkiye'yi tehdit ediyor, acil durum ilan edildi - 2. Resim

USTRUMYANİ YAKINLARINDAKİ YANGIN GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR

Ülkede etkili olan büyük çaplı yangınlardan birinin de güneybatıdaki Ustrumyani (Strumyani) Belediyesine bağlı İlindentsi köyü yakınlarında birkaç gündür devam eden orman yangını olduğu belirtildi. Dağlık alandaki orman yangınını söndürme çalışmalarına Bulgaristan Hava Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter ve askerlerin de katıldığı açıklandı.

ALEVLER SIRBİSTAN SINIRINA İLERLİYOR

Ülkenin batısındaki Pernik bölgesinde, Sırbistan sınırındaki Trın Belediyesi yakınlarında etkili olan orman yangını ise belediyeye bağlı Rani Lug köyünü neredeyse tamamen yok etti. Alevlerin Sırbistan sınırına doğru ilerlediği ve sınırı her an geçmesinin beklendiği duyuruldu. Arazinin son derece zorlu olduğunu ifade eden Bulgar yetkililer, tek güzel gelişmenin can kaybı veya yaralanma olmaması olduğunu kaydetti.

Dördüncü büyük yangının ise Romanya sınırındaki Rusçuk bölgesinde Nikolovo köyü yakınlarında yaşanan orman yangını olduğu duyuruldu. Yangınla mücadele çerçevesinde Nikolovo köyü merkezindeki okul ve birçok binayı kurtarmayı başardıklarını açıklayan yetkililer, 5 hektardan fazla çam ormanının yandığını ve şiddetli rüzgarın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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