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Bursa Mudanya ve Orhaneli bayram namazı saat 07.04'te kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa Mudanya ve Orhaneli bayram namazı saat 07.04&#039;te kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bursa Mudanya ve Orhaneli ilçelerinin bayram namazı saat kaçta araştırılıyor.

Ramazan Bayramı'nın başlangıcı olan bayram namazının kaçta kılınacağı araştırılıyor.

Bursa'nın  Mudanya ve Orhaneli ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. 

10 Nisan 2024 Çarşamba günü bayram namazı saatler:

Mudanya: 07.05

Orhaneli: 07.05

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Bursa ilinde 07.14 saatinde kılınacak. Bursa Mudanya ve Orhaneli bayram namazı saat 07.04'te kılınacak - 1. Resim

Ramazan Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günleri sırasıyla; 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günlerine denk geliyor.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar için bayram farz orucunun da tamamlandığı anlamına gelir. 

Bayramın birinci günü aynı zamanda Şevval ayının da ilk günüdür. 

Bayramda erken kalkmak, misvak kullanmak, gusletmek, güzel koku sürünmek, temiz elbiseler giyinmek, güler yüzlü olmak, sadaka vermek, dargınları ve küsleri barıştırmak, din kardeşlerini, ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek sünnettir.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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