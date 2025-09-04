Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

- Güncelleme:
Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa&#039;da sular ne zaman gelecek?
BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ su kesinti listesi...

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Eylül tarihli kesinti programını paylaştı. Osmangazi ve Nilüfer'de su kesintileri yaşanacak.

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacak saatleri duyurdu. Kesintiler, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

4 Eylül 2025 Perşembe günü Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde suların kesileceği BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı. 

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 3. Resim

Nilüfer'in İhsaniye ve Balat Mahallerinde sular 15:00 ve 15:30'da gelecektir. 

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 4. Resim

BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ! 

4 Eylül 2025 Perşembe günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Bağlarbaşı, Emek Adnan Menderes ve Yiğitali Mahallerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Buna göre sular Bağlarbaşı'nda 13:00'da, Emek Adnan Menderes'te 15:00'da ve Yiğitali'de 12:00'da gelecektir.

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 5. Resim

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 6. Resim

Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek? - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

