Bursa Osmangazi su kesintisi! BUSKİ su kesinti programını paylaştı! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Eylül tarihli kesinti programını paylaştı. Osmangazi ve Nilüfer'de su kesintileri yaşanacak.

BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacak saatleri duyurdu. Kesintiler, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

4 Eylül 2025 Perşembe günü Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde suların kesileceği BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşıldı.

Nilüfer'in İhsaniye ve Balat Mahallerinde sular 15:00 ve 15:30'da gelecektir.

4 Eylül 2025 Perşembe günü Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Bağlarbaşı, Emek Adnan Menderes ve Yiğitali Mahallerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Buna göre sular Bağlarbaşı'nda 13:00'da, Emek Adnan Menderes'te 15:00'da ve Yiğitali'de 12:00'da gelecektir.