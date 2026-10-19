Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Bursa'da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın ligdeki son durumu, maçın başlama saati ve canlı yayın seçenekleri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeşil beyazlı ekibin taraftarı önünde galibiyet hedeflediği karşılaşmayı takip etmek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bursaspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz nereden izlenir? İşte Bursaspor-Pendikspor maçı canlı yayın bilgileri...

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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Bursaspor ile Orfa Yapı Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Son lig maçında Muğlaspor'u mağlup eden Bursaspor, sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Pendikspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından deplasmanda puan arayacak. Mücadele öncesinde yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve karşılaşmanın hakem kadrosu merak ediliyor.

BURSASPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Pendikspor maçı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmaya Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak. Taraftarlar müsabakayı TRT Spor üzerinden şifresiz, beIN SPORTS 2 üzerinden ise ilgili abonelik kapsamında takip edebilecek.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puan topladı. Haftaya üçüncü sırada başlayan yeşil beyazlı ekip, son karşılaşmasında Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Pendikspor ise 10 maç sonunda topladığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bursaspor-Pendikspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

BURSASPOR-PENDİKSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Bursaspor-Pendikspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz izlenebilecek. Futbolseverler, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi televizyon üzerinden TRT Spor kanalını açarak takip edebilecek.

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