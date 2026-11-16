BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım! Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım programı duyuruldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan duyurulara göre Osmangazi ilçesinde 16 Kasım Pazartesi günü arıza kaynaklı su kesintisi uygulanırken, 17 Kasım Salı günü Nilüfer ve Osmangazi'de planlı çalışmalar nedeniyle su verilemeyecek. Akpınar, Doğanköy ve Demirtaş Sakarya mahallelerini ilgilendiren kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri de açıklandı.İşte, Bursa su kesintisi listesi...

Kaydet a- | +A

BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım programına göre Bursa'da iki günlük çalışma gerçekleşecek. İlk kesinti, Osmangazi ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 16 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirken diğer çalışmada Nilüfer'in Doğanköy Mahallesi ile Osmangazi'nin Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde kesinti yapılacak. 17 Kasım'daki kesintilerden Doğanköy ve çevresi sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında etkilenecek.

BUSKİ SU KESİNTİSİ 16-17 KASIM

BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım! Bursa Nilüfer ve Osmangazide sular ne zaman gelecek?

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DOĞANKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 16:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında, 17/11/2026 tarihinde 09:00 ? 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım! Bursa Nilüfer ve Osmangazide sular ne zaman gelecek?

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/11/2026 14:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2026 17:00

Kesim Tarihi: 16/11/2026 14:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B27 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 16.11.2026 Tarihinde 14:00 ile 17:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

BUSKİ su kesintisi 16-17 Kasım! Bursa Nilüfer ve Osmangazide sular ne zaman gelecek?

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEMİRTAŞ SAKARYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2026 01:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/11/2026 08:00

Kesim Tarihi: 17/11/2026 01:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında, 17/11/2026 tarihinde 01:00 ? 08:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala