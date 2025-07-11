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Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi, CHP, Rüşvet, Muhittin Böcek, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, Büşra Özdemir, 11 Temmuz 2025'te meclis oylamasında belediye başkan vekili seçildi. Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden konuları gündeme geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Temmuz 2025'te olağanüstü toplanarak rüşvet soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yerine vekaleten belediye başkanı seçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak seçilen Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden merak ediliyor.

BÜŞRA ÖZDEMİR KİMDİR?

1988 yılında Antalya'da doğan Büşra Özdemir, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Özel Hukuk alanında tamamladı. Ardından 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı Serbest Avukat olarak mesleğe başladı. 

2014 yılında, 26 yaşındayken Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilerek Türkiye’nin en genç kadın belediye meclis üyesi unvanını kazandı. 

Ardından Divan Katipliği, İmar Komisyonu Başkanvekilliği, Hukuk ve Bütçe Komisyonları ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde hem Antalya Büyükşehir Belediyesi hem de Konyaaltı ve Kepez belediyelerinde meclis üyesi olarak seçildi. 

Büşra Özdemir kimdir, hangi partiden? Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi - 1. Resim

BÜŞRA ÖZDEMİR HANGİ PARTİDEN?

Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak siyasi kariyerini sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana CHP çatısı altında aktif siyaset yapan Özdemir, Antalya’da hem yerel hem de büyükşehir belediye meclislerinde partisini temsil etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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