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Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi gündeme geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Buzağı desteklemeleri, üreticiye destek olmak adına Tarım ve Orman Bakanlı tarafından iki taksit halinde ödenmektedir. 2. dönem buzağı desteği başvuruları da nisan ayında başladı. 

Yetiştiricilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği buzağı desteği başvuruları başladı. 1. dönem buzağı/malak desteği ödemeleri için de gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi.

TÜRKVET'e kayıtlı olan buzağı/malak için sağlanan destekler için yeni dönem başvuruları haziran ayında tamamlanacaktır. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi gündeme geldi - 1. Resim


BUZAĞI MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Her iki desteklemede 1. dönem başvurusu olan yetiştiri 2. dönem de başvurusu geçerli sayılacaktır.

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi gündeme geldi - 2. Resim

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buzağı/malak desteğinden yararlanmak için bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla başvuru yapılması yeterlidir.

Tarımsal örgüt üyelerinde başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2. dönem buzağı desteği başvuru tarihi gündeme geldi - 3. Resim

1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı şu an için 1. dönem buzağı desteği ödemelerini hesaplara aktarmadı.

Geçtiğimiz dönemde dönme buzağı desteği 1. dönem başvuruları 2 Ocak'ta tamamlanmış, ödemeler ise 26 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı.

Ödemeler üreticinin T.C. kimlik numarası son hanesi ile vergi numarası son hanesine göre yapılmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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