Çağrı filmi nerede çekildi?
Mustafa Akkad'ın yönettiği, 6 Ağustos Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Maurice Jarre tarafından bestelenen müzikleriyle 50. Akademi Ödülleri'nde En İyi Müzik Akademi Ödülü dalında aday gösterildi. 40 yıla aşkın bir süre geçmesine rağmen günümüzde de büyük bir ilgiyle izlenen Çağrı filminin nerede çekildiği merak konusu oldu.
Çağrı filmi TRT 1'de yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi, Uzun yıllardır en çok beğenilen yapımlardan arasına giren Çağrı, 1976 yılında çekilmiştir.
Arapça ve İngilizce olarak ayrı ayrı çekilen Çağrı filminin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest ve André Morell yer alıyor. "Çağrı filmi nerede çekildi?" sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor.
ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1976 yapımı Çağrı filminin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiştir, yalnızca bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.
Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film izleme rekoru kırmıştır. Çağrı filmi, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.
ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Hamza rolünde Anthony Quinn
Hind bint Utbe rolünde Irene Papas
Ebu Süfyan rolünde Michael Ansara
Bilâl-i Habeşî rolünde Johnny Sekka
Hâlid bin Velîd rolünde Michael Forest
Ebu Talib rolünde André Morell
Ammar bin Yasir rolünde Garrick Hagon
Zeyd rolünde Damien Thomas
Ebû Cehil rolünde Martin Benson
Utbe bin Rebîa rolünde Robert Brown
Sümeyye rolünde Rosalie Crutchley
Ümeyye bin Halef rolünde Bruno Barnabe
Cafer bin Ebu Talib rolünde Neville Jason
Abdullah bin Üvey bin Selül rolünde John Bennett
Amr bin Âs rolünde Donald Burton
Necaşi rolünde Earl Cameron
Velid bin Utbe rolünde George Camiller
Süheyl bin Amr rolünde Nicholas Amer
Mus'ab bin Umeyr rolünde Ronald Chenery
Bera bin Mâlik rolünde Michael Godfrey
Ubade bin Samit rolünde John Humphry
Yasir rolünde Ewen Solon
Ebu Leheb rolünde Wolfe Morris
Herakleios rolünde Ronald Leigh-Hunt
İpek tüccarı rolünde Leonard Trolley
Şair Sinan rolünde Gerard Hely
Ebu Huzeyfe rolünde Habib Ageli
Dişsiz adam rolünde Peter Madden
Hüsrev rolünde Hasan el-Cundi
İkrime rolünde Abdullah Lamrani
Ümmü Cemil rolünde Elaine Ives-Cameron