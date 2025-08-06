Çağrı filmi TRT 1'de yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi, Uzun yıllardır en çok beğenilen yapımlardan arasına giren Çağrı, 1976 yılında çekilmiştir.

Arapça ve İngilizce olarak ayrı ayrı çekilen Çağrı filminin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest ve André Morell yer alıyor. "Çağrı filmi nerede çekildi?" sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yapımı Çağrı filminin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiştir, yalnızca bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.

Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film izleme rekoru kırmıştır. Çağrı filmi, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.

ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hamza rolünde Anthony Quinn

Hind bint Utbe rolünde Irene Papas

Ebu Süfyan rolünde Michael Ansara

Bilâl-i Habeşî rolünde Johnny Sekka

Hâlid bin Velîd rolünde Michael Forest

Ebu Talib rolünde André Morell

Ammar bin Yasir rolünde Garrick Hagon

Zeyd rolünde Damien Thomas

Ebû Cehil rolünde Martin Benson

Utbe bin Rebîa rolünde Robert Brown

Sümeyye rolünde Rosalie Crutchley

Ümeyye bin Halef rolünde Bruno Barnabe

Cafer bin Ebu Talib rolünde Neville Jason

Abdullah bin Üvey bin Selül rolünde John Bennett

Amr bin Âs rolünde Donald Burton

Necaşi rolünde Earl Cameron

Velid bin Utbe rolünde George Camiller

Süheyl bin Amr rolünde Nicholas Amer

Mus'ab bin Umeyr rolünde Ronald Chenery

Bera bin Mâlik rolünde Michael Godfrey

Ubade bin Samit rolünde John Humphry

Yasir rolünde Ewen Solon

Ebu Leheb rolünde Wolfe Morris

Herakleios rolünde Ronald Leigh-Hunt

İpek tüccarı rolünde Leonard Trolley

Şair Sinan rolünde Gerard Hely

Ebu Huzeyfe rolünde Habib Ageli

Dişsiz adam rolünde Peter Madden

Hüsrev rolünde Hasan el-Cundi

İkrime rolünde Abdullah Lamrani

Ümmü Cemil rolünde Elaine Ives-Cameron