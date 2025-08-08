Çanakkale'de yangın nerede çıktı? Çanakkale yangını son durum

8 Ağustos Cuma günü yani bugün öğle saatlerinde Çanakkale'den gelen yangın haberi gündemde yer alıyor. Çanakkale Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü, yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele yürütüldüğünün altını çizdi.

ÇANAKKALE'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Çanakkale’de orman yangınları, 8 Ağustos 2025 günü saat 13:30 sularında merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında başladı.

Sarıcaeli’deki yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrarken Bayramiç’teki yangın da rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangınların her iki bölgede de yerleşim yerlerine yakın alanlarda etkili olduğunu ve Sarıcaeli’de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne doğru ilerlediğini bildirildi.

Yangınların çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, sıcak hava ve düşük nem oranının alevlerin yayılmasını hızlandırdığı belirtiliyor.

ÇANAKKALE YANGINI SON DURUM

Çanakkale’deki orman yangınlarının son durumu, 8 Ağustos 2025 saat 16.45 itibarıyla kritik bir aşamada. Alevler, Sarıcaeli’de Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne ve bir siteye yaklaşırken Bayramiç’te Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğancı köyleri tedbiren tahliye edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının şehir merkezini tehdit etmediğini ancak Kalabaklı köyü için tahliye hazırlıkları yapıldığını belirtti.

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü (OGM), AFAD, itfaiye, jandarma ve yerel yönetimler koordineli bir şekilde çalışıyor. 8 uçak ve 4 helikopterle havadan, 46 arazöz ve 272 personelle karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

8 Ağustos 2025 saat 16.45 itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler, 8 uçak, 4 helikopter ve 272 personelle havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Rüzgarın şiddeti, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.