İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor. Fenerbahçe - Kocaelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri netlik kazandı.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Çağlar, Škriniar, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Oğuz, Durán, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanović, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haïdara, Show, Tarkan, Jo, Can, Mendes, Petković.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı şifreli kanaldan yayınlanacak. BeIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek karşılaşma için abonelik gerekiyor.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Kocaelispor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen olurken, yardımcı hakemler Anıl Usta ve Candaş Elbil görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Reşat Onur Coşkunses maçta görev alacak.