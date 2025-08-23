İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak belli oldu! Süper Lig 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında Fenerbahçe Kocaelispor ile Kadıköy’de mücadele verecek. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa kupalarında oynadığı için ligde yalnızca bir karşılaşma geride bıraktı ve deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu hafta ise taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, lige galibiyetle başlamak istiyor.
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor. Fenerbahçe - Kocaelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri netlik kazandı.
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR İLK 11
Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Çağlar, Škriniar, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Oğuz, Durán, En-Nesyri.
Kocaelispor: Jovanović, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haïdara, Show, Tarkan, Jo, Can, Mendes, Petković.
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı şifreli kanaldan yayınlanacak. BeIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek karşılaşma için abonelik gerekiyor.
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
Fenerbahçe - Kocaelispor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.
Maçın hakemi Mehmet Türkmen olurken, yardımcı hakemler Anıl Usta ve Candaş Elbil görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Reşat Onur Coşkunses maçta görev alacak.