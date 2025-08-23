Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk 11 belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak belli oldu! Süper Lig 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında Fenerbahçe Kocaelispor ile Kadıköy’de mücadele verecek. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk resmi maçlarını Avrupa kupalarında oynadığı için ligde yalnızca bir karşılaşma geride bıraktı ve deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Bu hafta ise taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor. Fenerbahçe - Kocaelispor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri netlik kazandı.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Canlı yayın bilgileri belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - 3. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Çağlar, Škriniar, Brown, İsmail, Fred, Talisca, Oğuz, Durán, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanović, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haïdara, Show, Tarkan, Jo, Can, Mendes, Petković.

Canlı yayın bilgileri belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - 1. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçı şifreli kanaldan yayınlanacak. BeIN Sports 1 üzerinden izlenebilecek karşılaşma için abonelik gerekiyor.

Canlı yayın bilgileri belli oldu! Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? - 2. Resim

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe - Kocaelispor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen olurken, yardımcı hakemler Anıl Usta ve Candaş Elbil görev yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Reşat Onur Coşkunses maçta görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faiz yok, kredi yok, o belediyede ev alımı için 'altın' fırsat! "Kira öder gibi sahip olacaklar"Engelli basketbolcuların İsrail tepkisine fon tehdidi! "Maddi destek kesilebilir"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? La Liga mücadelesi bu akşam! - HaberlerAtletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? La Liga mücadelesi bu akşam!Mersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerMersin su kesintisi 23-24 Ağustos listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta! - HaberlerGaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta!TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi Programı - HaberlerTEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi ProgramıDorgeles Nene Benfica maçında oynar mı? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - HaberlerDorgeles Nene Benfica maçında oynar mı? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...