Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? La Liga mücadelesi bu akşam!

Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi belli oldu. Ligin bu erken haftasında kritik bir mücadeleye çıkacak olan Atletico Madrid taraftarı önünde galibiyet arayacak. Elche ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak ve üç puanı hedefliyor.

ATLETİCO MADRİD - ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Elche maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

La Liga’nın 2025-2026 sezonu ikinci hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Elche karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ATLETİCO MADRİD - ELCHE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid - Elche canlı yayın şifreli olacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler abonelik satın alarak S Sport ve S Sport Plus kanallarından karşılaşmayı takip edebilecekler.

ATLETİCO MADRİD - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Elche karşılaşması 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak. Heyecanla beklenen büyük karşılaşma için ise şimdiden nefesler tutuldu. Bu akşamki dev müsabaka için geri sayım başladı!

ATLETİCO MADRİD - ELCHE MUHTEMEL 11

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth

Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Mendoza; Rodriguez