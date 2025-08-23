Dorgeles Nene Fenerbahçe - Kocaelispor maçında oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı

Avrupa kupalarındaki yoğun maç takvimi nedeniyle ligin ilk haftasını maç yapmadan geçen Fenerbahçe, ikinci haftada Göztepe deplasmanında golsüz beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Hafta arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile de 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki bu ilk Süper Lig karşılaşmasında galibiyet alarak moral bulmak istiyor.

DORGELES NENE KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Malili futbolcu Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilir.

Salzburg’dan gelen genç kanat oyuncusu, İstanbul’a gelir gelmez takımla antrenmanlara katıldı. Nene Jose Mourinho’nun şans vermesi halinde sahada olacak. Teknik ekibin planlarına göre Nene’nin maça ilk 11’de başlaması bekleniyor.

EDSON ALVAREZ KOCAELİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin bir diğer yeni transferi Edson Alvarez ise henüz kadroya dahil edilmeyecek. Cuma günü İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçen Meksikalı orta saha oyuncusu, resmi imzasını atmasının ardından takıma katıldı.

Teknik heyet Alvarez’i bu akşamki karşılaşmada riske etmeyecek. Deneyimli futbolcunun Süper Lig’deki ilk mücadelesine gelecek hafta çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Oosterwolde’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.

Fenerbahçe muhtemel 11: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, Nene, En Nesyri

Kocaelispor muhtemel 11: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Nonge, Linetty, Oğulcan, Mendes, Petkovic

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Kocaelispor karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi hem televizyon hem de dijital platformlardan takip edebilecek.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.