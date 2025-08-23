Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

İspanya La Liga’nın 2025-2026 sezonu, heyecan verici mücadelelerle devam ediyor. Sezonun ikinci haftasında Mallorca, kendi sahasında Celta Vigo’yu konuk ediyor. Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nerede izlenir futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İki takım da ligde erken dönemde puan kaybı yaşamamak ve moral kazanmak için sahaya güçlü bir kadro ile çıkacak. Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında maçın yayın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler bulunuyor.

MALLORCA - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Mallorca, evinde Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı kanal ve izleme seçeneklerini merak ediyor.

Mallorca - Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

MALLORCA - CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın bu haftasındaki kritik randevu Mallorca - Celta Vigo maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak. Taraftarlar ve futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak S Sport ve S Sport Plus kanallarından takip edebilecek.

MALLORCA - CELTA VİGO MUHTEMEL 11

Mallorca: Roman, Kumbulla, Raillo, Valjent, Morey, Darder, Lato, Mojica, Torre, Joseph, Asano

Celta Vigo: Rueda, Rodriguez, Lago, Alonso, Mingueza, Moriba, Beltran, Carreira, Aspas, Iglesias, Jutgla

Kaynak: Türkiye Gazetesi

