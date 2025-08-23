Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta!

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig&#039;de heyecan dorukta!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de üçüncü haftanın heyecanı Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Ev sahibi ekip, sahasında Ankara temsilcisini ağırlayarak sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı yayın nerede izlenir merak ediliyor.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yaparken, hakem Atilla Karaoğlan düdüğü çalacak. Futbolseverler hem maçın canlı yayın saati hem de takımların sahaya çıkacak muhtemel 11’lerini merak ediyor.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. 

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta! - 1. Resim

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı şifreli yayın yapan beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin kanal aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta! - 2. Resim

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmanın düdüğünü hakem Atilla Karaoğlan çalacak. Ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta! - 3. Resim

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Gorgen, Sorescu, Guler, Abena, Rodrigues, Ndiaye, Kozlowski, Bacuna, Maxim, Kulasin, Boateng

Gençlerbirliği: Akkan, Dursun, Goutas, Zuzek, Pereira, Onur, Kyabou, Mimaroglu, Nalepa, Uzum, Popa

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Faslı futbolcudan akılalmaz hareket! "Dışlanmış hissediyorum" dedi, yüzerek İspanya'ya geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi Programı - HaberlerTEKNOFEST İstanbul ne zaman, nerede, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi ProgramıDorgeles Nene Benfica maçında oynar mı? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde! - HaberlerDorgeles Nene Benfica maçında oynar mı? Fenerbahçe Benfica maç kadrosu gündemde!Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Sultanlar ilk maçtan galibiyetle ayrıldı - HaberlerTürkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman? Sultanlar ilk maçtan galibiyetle ayrıldıMallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerMallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli olduHakem Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Memur toplu sözleşmesi zam kararı bekleniyor - HaberlerHakem Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Memur toplu sözleşmesi zam kararı bekleniyorDorgeles Nene Fenerbahçe - Kocaelispor maçında oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı - HaberlerDorgeles Nene Fenerbahçe - Kocaelispor maçında oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...