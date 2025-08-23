Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta!

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi belli oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu, bu önemli mücadeleye ev sahipliği yaparken, hakem Atilla Karaoğlan düdüğü çalacak. Futbolseverler hem maçın canlı yayın saati hem de takımların sahaya çıkacak muhtemel 11’lerini merak ediyor.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı şifreli yayın yapan beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin kanal aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmanın düdüğünü hakem Atilla Karaoğlan çalacak. Ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Gaziantep FK: Gorgen, Sorescu, Guler, Abena, Rodrigues, Ndiaye, Kozlowski, Bacuna, Maxim, Kulasin, Boateng

Gençlerbirliği: Akkan, Dursun, Goutas, Zuzek, Pereira, Onur, Kyabou, Mimaroglu, Nalepa, Uzum, Popa