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Canlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Canlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor
Ebru Baki Ile Para Politika, Ekonomi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Ebru Baki ile Para Politika programında bugün konuk olan Oğuz Demir kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte 22 Mayıs tarihli programın konuğu Demir'in hayatı...

22 Mayıs tarihli Ebru Baki ile Para Politika programına katılan Doc. Dr. Oğuz Demir gündemde yer alan isimlerden biri oldu.

Vatandaşlar tarafından ekonomistin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 

Canlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor - 1. Resim

Oğuz Demir, 1982 yılında Amasya'da dünyaya geldi.

Amasya Anadolu Lisesi'nde öğretimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünde lisans eğitimi aldı.

2007 Temmuz ayında yüksek lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde Uluslararası Ticaret alanında yaptı.

Yüksek lisansının ardından İtalya'da University Of Naples Federico II'de ekonomi ve finans alanında doktora hazırlık programına katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ise iktisat doktorasını tamamladıktan sonra 2023 yılına kadar yine aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Canlı yayın konuğu Oğuz Demir İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor - 2. Resim

Ayrıca üniversitenin Dijital Ekonomi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı ve AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

2014 yılında University of Texas at Austin Institute For Innovation Creativity and Capital'de ve 2018-2019 yılları arasında Moskova'da bulunan Higher School of Economics Institute of Statistical Studies and Economics of Knowledge misafir öğretim üyesi olarak görev aldı.

Günümüzde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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