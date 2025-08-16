TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati

TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Sınava başvurular Temmuz ayında tamamlanmıştı.

2025-TUS 2. Dönem Sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklaması ile beraber. Peki, TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı..

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 Pazar günü uygulanacak.

2025 2. DÖNEM TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Ağustos 2025 tarihinde 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’da gerçekleşecektir.

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

17 Ağustos 2025 tarihindeki 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri sona erdi.

Adaylar, TUS Sınav Giriş Belgesi'ni, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

