Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati

TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati
TUS, Sınav Tarihi, Giriş Belgesi, ÖSYM, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUS 2. Dönem ve 2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için nefesler tutuldu. Temel Tıp Bilimleri Testi, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve 135 dakika süre tanınacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Peki, TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati...

TUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Sınava başvurular Temmuz ayında tamamlanmıştı.

2025-TUS 2. Dönem Sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklaması ile beraber. Peki, TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı..

TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati - 1. Resim

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 Pazar günü uygulanacak.

TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati - 2. Resim

2025 2. DÖNEM TUS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Ağustos 2025 tarihinde 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’da gerçekleşecektir.

17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

TUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati - 3. Resim

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

17 Ağustos 2025 tarihindeki 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri sona erdi. 

Adaylar, TUS Sınav Giriş Belgesi'ni, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TSK'da sürpriz dilekçe! Orgeneral Kemal Yeni emekliliğini istediBakanlık satışını yasakladı! Raflardan toplatılıyor, işte nedeni
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orgeneral Kemal Yeni kimdir? - HaberlerOrgeneral Kemal Yeni kimdir?Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - HaberlerJessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildiGÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - HaberlerGÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak?Emir Can Kocaman kimdir, neden öldü? - HaberlerEmir Can Kocaman kimdir, neden öldü?
Sonraki Haber Yükleniyor...