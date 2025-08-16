Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF, Yaz Okulu, Sınav, Sonuçlar, Tarih, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

16 Ağustos Cumartesi günü saat 14:00'da gerçekleşecek AÖF yaz okulu sınavının sonuçları merak konusu oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorususınava katılan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı.

Yaz okulu sınavı 16 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Yaz okuluna kayıt yaptırdığı halde sınavlara katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmıyor. 

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih şu an için belli değildir.  Ancak sonuçların önümüzdeki 2 hafta içerisinde açıklanayacağı tahmin ediliyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

YAZ OKULU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olarak belirtilmiştir.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREMEZ?

Güz veya bahar dönemi dikkate alınmaksızın son sınavında kopya sebebiyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilmektedir. Kopya sonrası ilk sınav olan yaz okuluna giremez. 

